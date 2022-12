Com revitalização, Jockey Club quer se tornar um novo centro de entretenimento em SP

O Jockey Club de São Paulo acaba de anunciar o lançamento do “Jockey Experience”, uma parceria com a agência de entretenimento Multicase. Trata-se do desenvolvimento de uma extensa programação de lazer nesse tradicional espaço. A iniciativa é parte do plano de restauração do Jockey – que teve início em 2020 e investimento inicial de R$200 milhões. “Nosso objetivo é nos tornarmos centro de entretenimento da cidade”, disse José Carlos Pires, diretor executivo do Jockey Club. O público pode esperar brinquedos, gincanas, shows e passeio de trenzinho para visitar os cavalos na cocheira. “O propósito é trazer um público maior para conhecer a estrutura do Jockey”, destaca Tatiana Monteiro de Barros, sócia da agência Multicase.

No Jockey, Iquinho Facchin, Tatiana Monteiro de Barros e José Carlos Pires Foto: Douglas Bánfalvi

No próximo sábado, às 17h, no Novotel São Paulo Morumbi, acontece um auto de Natal solidário em prol da ADID (associação sem fins lucrativos que tem por finalidade desenvolver projetos capazes de promover e integrar socialmente pessoas com deficiência intelectual, preferencialmente a síndrome de Down). No evento, será apresentado um trecho da peça o Auto da Compadecida, interpretada pelos artistas da ADID. A soprano Julianne Daud e o Douglas Andrade Quartet participam da ação com músicas natalinas. A Casa Flora Importadora, o Novotel e a Anagrama Comunicações & Eventos promovem a peça.

Favela dos Sonhos vira galeria de arte ao ar livre

A Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande SP, será reapresentada como uma verdadeira galeria de arte urbana a céu aberto. No sábado, a iniciativa da Gerando Falcões, com patrocínio da Suvinil, vai expor obras de 16 artistas, que foram até a região para transformar muros de residências em cultura. Participaram da ação nomes relevantes da chamada arte urbana, como Robinho Santana, Alex Senna, Mag Magrela, Criola e Bozó. As intervenções estarão expostas para moradores e visitantes.

Bloco de Notas

LIDERANÇA. Patricia Mota Guedes é a nova superintendente do Itaú Social. Ela irá suceder Angela Dannemann, que ocupava a posição desde 2015.

VISIBILIDADE. A SP Escola de Teatro, dirigida por Ivam Cabral, promoverá a 11ª edição da SP Transvião para celebra a visibilidade trans de 23 a 29 de janeiro de 2023 na sede Roosevelt. A entrada é gratuita e a programação inclui debates, shows, performances e lançamento de podcast.

PAPA. Em encontro no Vaticano, o papa Francisco confirmou à Fabi Saad, fundadora da plataforma Mulheres Positivas, que virá em breve ao Brasil. Ela foi recebida pelo papa na Sala Clementina, no início do mês.