Como viver com mais qualidade em 2023

As metas podem até ser diferentes, mas algo comum à maioria das pessoas em todo fim ano é a vontade de viver melhor, ou pelo menos com a mesma qualidade do período que passou. A tarefa nem sempre é fácil, mas não custa nada tentar. A coluna conversou com a psicóloga, professora de yoga e mentora espiritual Lilly Hastings e com a terapeuta ayurveda e instrutora de mindfulness Renata Leão sobre algumas mudanças simples para viver melhor em 2023.

Renata Leão Foto: Valeria Gonçalvez

Renata Leão:

Se você pudesse dar três dicas para se viver melhor, quais seriam?

Para de se julgar. Aprendemos, tão cedo na vida, a nos julgarmos o tempo todo. Quantas vezes por dia você se julga? Percebe a carga pesada que isso é? O autojulgamento, talvez, seja a coisa mais cruel que fazemos com a gente. Comece a cultivar gratidão por você.

Movimente seu corpo. Por mais clichê que pareça, exercícios físicos são, sim, antídoto para os males que mais acometem as pessoas nos tempos de hoje: estresse, ansiedade, insônia e sobrepeso. Procure algo que você goste de fazer, fuja do que é moda, mas não te dá prazer, e vá em frente!

Ria mais. Pare de se levar tão a sério. Esteja com pessoas que te façam rir. Que te convidem a uma vida mais leve e divertida. Comece o ano fazendo uma lista daquelas pessoas que só reclamam de tudo e te põe pra baixo. E pare de dar bola, confete e gastar seu tempo com elas.

Lilly Hastings Foto: Arquivo pessoal

Lilly Hastings:

Qual a atitude mais importante para alguém que busca mudar hábitos?

Nesse caso, eu realmente recomendo dar um “susto” no organismo acostumado ao velho hábito. Um dos sustos que mais gosto é a recomendação de tomar um banho alternado pela manhã de três minutos: um minuto frio, um minuto quente e depois um minuto frio para terminar.

Enquanto toma esse banho, chame sua força essencial e diga o que você pretende realizar naquele dia, com toda a sua potência. Recomendo que a potência do desejo de transformar uma situação dolorosa seja proporcional à dor que a situação atual provoca, assim as chances de conseguir um bom resultado são muito maiores. Se o desejo de transformação é fraco, nada vai acontecer. É importante dizer o que você quer com intenção, emoção e vontade real de transformação.

Bloco de notas

PARCERIA. A InvestSP e a Câmara de Comércio Brasil-Canadá fecharam uma parceria para incentivar investimentos e comércio entre os dois países. O acordo prevê a troca de informações sobre cooperação comercial, econômica e social, o estabelecimento de parcerias tecnológicas, ações de comunicação e a realização de missões empresariais internacionais. Entre as ações previstas dentro da parceria para 2023, estão a organização de road shows no Canadá para apresentar oportunidades de investimento e uma missão comercial.

MUTIRÃO. A Associação de moradores AME Jardins, em apoio ao projeto Jardins da Cidade do Instituto Jardins da Infância, arrecadou 500 brinquedos em ação realizada na semana passada. A doação foi feita às crianças do Jardim João XXIII, no distrito Raposo Tavares.