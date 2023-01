Conheça o bar que fica no lobby do hotel Grand Hyatt São Paulo; assista ao vídeo

No lobby do Grand Hyatt São Paulo, a poucos passos da recepção, fica um discreto (mas excelente) bar de coquetelaria. Aberto também aos não hóspedes, o lugar acaba de lançar uma nova carta de drinques.

Com mentoria de Alex Mesquita, um dos nomes mais importantes da coquetelaria brasileira (responsável, por exemplo, pela carta do Tan Tan - único bar brasileiro na prestigiada lista The World’s 50 Best Bars 2022), o novo menu apresenta 10 coquetéis autorais e uma série de clássicos.

Alex Mesquita (centro) e equipe no bar do Grand Hyatt. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

“Os hotéis são espaços nobres para o desenvolvimento da coquetelaria. Você encontra clientes de todas as partes do mundo - e pode criar uma cultura de consumo”, disse Mesquita.

A equipe do bar desenvolveu coqueteis como Pure Love (gim, fernet, cordial de morango e limão ) e Puscho (pisco, licor de laranja, limão, mel maracujá e hortelã). Mas a aposta da casa é a volta de um clássico, o Old Cuban - que leva rum envelhecido, limão, xarope de açúcar, bitter hortelã e espumante brut. Os preços variam entre R$ 44 e R$ 58.

Sexy Lady, um dos drinques da carta do Grand Hyatt. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

Na sexta-feira, leia mais detalhes sobre o bar do Grand Hyatt no Balcão do Giba.

