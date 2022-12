Conheça o concorrido brunch da Catedral da Sé; veja como reservar

Já imaginou tomar um café da manhã na Catedral da Sé? Pois não só é possível como já se transformou em uma concorrida atração turística de SP. Mensalmente, e sempre aos domingos, acontece o Brunch na Catedral – com menu assinado pela chef Gil Gondim, especialista em banqueteria com influência italiana.

A experiência gastronômica é completada por um tour pela catedral que reúne histórias e curiosidades. Além de explorar pontos únicos do monumento, como uma visita à cúpula – que apresenta uma vista panorâmica de parte da região central.

Leia também Thelminha é a nova musa da Mangueira

Convidados no brunch na Catedral da Sé Foto: Chalana Carmona

Os ingressos podem ser adquiridos ao valor de R$375 por pessoa – e é necessário fazer reserva. O valor arrecadado é revertido para a Associação Amigos da Catedral Metropolitana de São Paulo para contribuir na conservação e preservação do patrimônio histórico.

“Como todas as grandes catedrais do mundo, a Catedral da Sé, além de servir à liturgia da igreja, é um espaço de expansão da boa arte, seja ela musical, arquitetônica e, no nosso caso, também gastronômica”, disse o padre Luiz Baronto. “Com esse evento, podemos manter as finanças em dia, oferecendo aos fiéis e turistas um ambiente belo, limpo e em condições de acolher a todos”, completou. O próximo brunch é neste domingo. A ação tem apoio da Casa Flora com vinhos Carolina. Reservas pelo telefone 98496-9702 e @brunchnacatedral no Instagram.

Theodora Home abre espaço no Iguatemi

Uma curadoria de designers brasileiros como Nicole Toldi, Nara Ota, Estúdio Iludi e Humberto da Mata é uma das atrações do primeiro ponto físico em shopping da Theodora Home, localizado no Iguatemi. O espaço de 140 metros quadrados e mais de 400 objetos – tocado por Marcela e Paula Caio – também traz novidades como a marca de louças italiana Bitossi. A TH tem 11 anos de história no digital – e nasceu como um e-commerce de decoração. O site continuará sendo o principal canal de venda.

Bloco de Notas

A VOZ DA MÉDICA. A médica anestesista e cantora Rosa Avilla estará no palco do Blue Note São Paulo, no domingo.

LEITTE É VINHO. A cantora Claudia Leitte é a nova sócia da Artse, marca de vinhos em lata criada pela empreendedora Jaqueline Barsi.

FITNESS. A empresa Link Education promove seu primeiro evento no Brasil no domingo, em Florianópolis. Para o público fitness, o encontro abordará tendências deste mercado.