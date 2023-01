Conheça o novo elenco do musical Wicked; protagonistas Myra Ruiz e Fabi Bang confirmadas

O musical Wicked, que estreia no Teatro Santander no dia 9 de março, acaba de anunciar o elenco completo - além das confirmadíssimas protagonistas Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda), que já viveram estes mesmos papéis na produção paulista de 2016. Entre os nomes agora anunciados destacam-se Tiago Barbosa, no papel de Fiyero; Marcelo Médici, como Mágico de Oz; Diva Menner, que fará o papel de Madame Morrible; Cleto Baccic, no personagem de Dr. Dillamond; Dante Paccola, como Boq; e Nayara Venancio, que foi escolhida para interpretar Nessarose.

Elenco do musical Wicked Foto: João Caldas Fº

Wicked é a história não contada das bruxas de Oz, em referência ao clássico filme de 1939. Uma das características mais marcantes da montagem brasileira é a diversidade do elenco - o que também conversa com a história contada pela obra, que é uma ode à inclusão e uma crítica a atitudes opressoras.

“Essa sempre foi uma busca do Atelier de Cultura (coprodutora do musical). Por falta de oportunidades, atores pretos ou trans nem cogitavam determinados papéis. Sou de um tempo que ator gay não podia fazer televisão ou tinha que ficar no armário”, disse o produtor associado e ator Cleto Baccic . “Hoje, com oportunidade e, principalmente, talento, temos um elenco equilibrado e diverso - com, por exemplo, uma mulher trans interpretando uma cis”, completou.

Declarado o “melhor musical da década” pela Entertainment Weekly e “um fenômeno cultural” pela Variety, Wicked é baseado no romance de Gregory Maguire, com música e letras de Stephen Schwartz e roteiro de Winnie Holzman. A produção original da Broadway é vencedora de mais de 50 dos maiores prêmios internacionais, incluindo o Grammy Award e três Tony Award. Uma adaptação para o cinema está sendo produzida com estreia prevista em 2024.