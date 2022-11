Conheça o produtor de vinhos francês que é apaixonado por uma caipirinha clássica

Publicidade

Pierre Lurton faz vinhos em Bordeaux há quase meio século, mas, como dizem seus amigos brasileiros, já quase virou um cidadão honorário paulistano. Apaixonado pelo centro de São Paulo, o produtor francês visita a cidade há mais de 20 anos e foi em uma dessas vindas que conheceu no restaurante Fasano sua mulher, a crítica gastronômica Alexandra Forbes. Ela se mudou para a França e, desde 2018, comandam o Château Marjosse, tendo lançado juntos a Anthologie de Marjosse, uma coleção de cuvées de alta gama e produção limitada, elaborada à moda dos grands crus classés. A convite da importadora Mistral, o casal vem a São Paulo no próximo dia 28 para apresentar seus vinhos ao público paulistano. “A primeira coisa que faço ao chegar na cidade é tomar uma caipirinha, clássica, de cachaça e limão, e também comer um bom sushi. A Casa do Porco também não falta no roteiro”, disse Lurton.

Pierre Lurton vem ao Brasil para falar dos vinhos do Château Marjosse

No último domingo, na Fazenda Boa Vista, Nizan Guanaes, Arthur Guerra e Ana Raia participaram de um talk organizado pela JHSF e pelo M.inq, projeto de conhecimento liderado por Marina Auriemo. O grupo debateu o tema do último livro de Nizan, o Você Aguenta Ser Feliz?. Ela falaram da importância da saúde mental, sobre como manter a sanidade diante de problemas modernos, como vícios digitais e abuso de medicamentos. Na ocasião, a venda do livro foi revertida para a Casa Santa Teresinha. Na foto, Marina Auriemo, sócia da JHSF, Nizan Guanaes, Arthur Guerra e Ana Raia.

Carol Ayrosa lança hub para ‘conectar pessoas’

Carol Ayrosa apresenta sua nova plataforma, a Stories&Co, que entrega soluções completas para receber, presentear e conectar pessoas. “A origem de tudo se deu no pré-pandemia, quando lancei o Food Stories, empresa especializada em experiências gastronômicas”, conta Carol, que agora lançou a Stories LAB – hub de experiências customizadas.

Bloco de Notas

CIDADES. A Frente Parlamentar Mista em Defesa das Cidades Históricas será lançada na sala da liderança do PSB na Câmara Federal em Brasília nesta quarta-feira a convite do deputado Milton Coelho.

COOPERAÇÃO. A Vale e a Fundação Banco do Brasil assinam hoje uma parceria inédita. O acordo tem como objetivo impulsionar ações socioprodutivas. O primeiro projeto contemplado é o Bordando a Paz, em Canaã dos Carajás, no valor de R$ 2,13 milhões.

PRÊMIO. A diretora de Relações Governamentais e Responsabilidade Social da Kinross do Brasil, Ana Cunha, está em Londres para receber o prêmio Women in Mining UK, que reconhece as mulheres que atuam na indústria da mineração e contribuem para a inclusão e a diversidade no setor.