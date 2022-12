Costanza Pascolato e Claudia Matarazzo dão dicas sobre ‘etiqueta natalina’

O que é uma alegria para muitos, pode ser um terror para alguns: as festas natalinas, seja em família ou na casa de amigos. Mas algumas regras de comportamento podem ajudar o período a correr mais tranquilamente. A coluna conversou com Costanza Pascolato e Claudia Matarazzo, duas especialistas em etiqueta, sobre o que fazer e, principalmente, o que não fazer nas confraternizações.

Costanza Pascolato Iara Morselli/ESTADÃO Foto: Iara Morselli/Estadão

Para Claudia, nas reuniões familiares deve-se tomar ainda mais cuidado com o comportamento do que nas festas com amigos. “Às vezes a gente escorrega justamente por já conhecer os podres da família”, diz. Provocar o cunhado e entrar em discussões políticas não é recomendado, nem cair de bêbado. “É uma época para dar atenção e ter paciência com aquela tia que já está mais devagar”, completa Claudia.

Claudia Matarazzo Foto: Arquivo pessoal

Para Costanza, o bacana é fazer com que os convidados se sintam parte da ‘sua tribo’. “Acho que hoje as pessoas esquecem de se interessar pelo outro, de ter empatia, de conversar. Se eu estou passando o Natal com alguém é porque me interesso pelo o que aquela pessoa vai fazer, seus planos”, afirma. Para fugir de assuntos desagradáveis, vale ser direto. “Levante-se ou proponha objetivamente uma troca de tema”, diz Claudia.

Na hora dos presentes – tanto dar quanto receber – também existem lições que podem manter a fluidez da festa. Organizar um amigo secreto pode ser uma opção prática (e mais em conta) do que ter que presentear todos os convidados. “Se a pessoa quiser dar presentes para os mais próximos, é mais fácil fazer antes ou depois da festa para não interromper o fluxo da confraternização”, diz Costanza. Segundo ela, não é obrigatório estabelecer um valor limite ou mínimo.“Cada um dá de acordo com as suas possibilidades”.

Levar um presente para o anfitrião e para as crianças que estarão presentes é de bom tom, mas cada caso é um caso. Presentear quem está abrindo a casa com uma garrafa de vinho ou uma caixa de chocolates é altamente recomendado.

O que vale, para as duas, é levar o período com leveza. “Respeitar quem pensa diferente é o auge da educação. Mesmo que muita gente tenha esquecido”, diz Costanza.

Alok faz show com compensação de CO2

Alok Foto: Pedro Kirilos/Estadão

O show que Alok faz hoje, na ARCA, na Zona Oeste, terá compensação de toda a sua emissão de CO2. O artista vai compensar as emissões do evento por meio de certificados de geração de energia limpa e créditos de descarbonização. O cálculo vai levar em conta o consumo de energia e de combustível utilizados durante o espetáculo e também nas etapas de montagem e desmontagem.

A locomoção de alguns convidados até o show também vai ser sustentável – eles serão transportados em carros híbridos da GWM. Batizada de Alok Infinite Experience (AIE), a festa terá duração de mais oito horas e vai ser, de acordo com Alok, uma experiência de imersão sensorial com luzes e som nos nove mil metros quadrados do local.

Estúdio de treino funcional paulistano leva suas aulas para festa de Ano Novo em Carneiros

Foto: Divulgação

Quem conseguir ter pique para malhar depois das noitadas, terá uma opção no Réveillon da praia dos Carneiros, em Pernambuco. O Kore, estúdio de treino funcional do Grupo Velocity, vai levar suas aulas para o destino nos dias 27, 28, 29 e 31, no Mouton Beach Club. “Todas as aulas serão realizadas na areia, no espaço Mangue Gym, o que eleva a intensidade dos exercícios como um todo. Também não utilizaremos os equipamentos tradicionais dos treinos em Studio. Em vez disso, focaremos no uso exclusivo do peso corporal”, diz o educador físico Norton Mello, responsável por comandar a malhação.

As aulas são marcadas mediante reserva, para aqueles que comprarem o pacote completo de atividades do Réveillon. Além do Kore, outras atividades estarão disponíveis durante as manhãs e tardes como beach tennis, spa, academia e terapia intravenosa.