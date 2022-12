Craque Neto está em série sobre o Timão

Um dos maiores ídolos da torcida corintiana, o ex-jogador e apresentador Neto estará na série original “Sou Corinthians”. Dirigida pelos jornalistas do Esporte da Globo Edgar Alencar e Victor Pozella, ela está prevista para estrear em janeiro, no Globoplay. O material faz um mergulho na alma do “bando de loucos”, com depoimentos de torcedores e atletas. Personagem principal do título brasileiro de 1990, Neto relembra seu primeiro dia como jogador do clube: “Quando cheguei no Corinthians, o seu Paulo, que tinha 50 anos de rouparia, me deu a chave do armário do Rivellino, que nunca mais tinha sido aberto. E esse foi o meu armário até o fim da minha passagem pelo Corinthians”, recorda Neto. Além dele, craques como Basílio, Casagrande, Biro-Biro e o goleiro Cássio estão na série.

Neto participa da série "Sou Corinthians" Foto: Globo/Divulgação

Leia também Conheça o concorrido brunch da Catedral da Sé; veja como reservar

Renata Scarpa investe em vida de influencer

Renata Scarpa acaba de passar por um reposicionamento de marca. Ela decidiu profissionalizar o seu Instagram pessoal e transformá-lo em uma plataforma para campanhas publicitárias e para o marketing de influência. Entre os principais interesses da Renata estão moda, lifestyle, vida saudável, pets e beleza (principalmente para mulheres com mais de 50 anos). Atualmente, ela tem mais de 103 mil seguidores no Insta. “Estou feliz com os novos desafios”, disse.

Novo podcast aborda moda sustentável

O Reset Podcast, plataforma digital do marketplace sustentável da Adn Reset, fundado por Jonathan Marques da Fonseca, será lançado no próximo dia 14 de dezembro. Ele reúne uma curadoria de marcas nacionais e internacionais com viés consciente. Com apresentação da jornalista Alexandra Farah, a novidade promete abordar assuntos relacionados à sustentabilidade, moda e inovação. Gloria Kalil e Daniela Falcão estão entre as convidadas da primeira temporada.

Bloco de Notas

STF EM AÇÃO. O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) promove no dia 14 de dezembro, no Auditório ION, em Brasília a quarta edição do seminário STF em ação sob o tema O Guardião da Constituição e a Harmonia entre os Poderes. Entre os diversos palestrantes do seminário já confirmados, estão nomes como, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, André Mendonça e a ministra Cármen Lúcia; Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados; Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

PLUS SIZE. Hoje é o último dia da feira Plus Size, que acontece no Club Homs, em São Paulo. Organizado pela jornalista Flavia Durante, o evento tem entrada gratuita e reúne 90 marcas de moda e beleza, além de uma série de palestras.