Crianças de baixa renda em peça sobre Santos Dumont

Para marcar seus 15 anos de atividade, a Fundação Lia Maria Aguiar, criada em 2008 para atender crianças e jovens de baixa renda de Campos do Jordão, irá realizar o espetáculo “Além do Ar – Um musical Inspirado em Santos Dumont” (com estreia marcada para o próximo dia 13, no Teatro Opus Frei Caneca). O espetáculo tem a direção de Thiago Gimenes e Keila Fuke. A produção reúne em um mesmo palco 45 jovens do núcleo de teatro da FLMA e nomes conhecidos do teatro musical.

Mateus Ribeiro será Santos Dumont no espetáculo "Além do Ar - Um musical inspirado em Santos Dumont" Foto: CAIO GALLUCCI

O ator Mateus Ribeiro, que já fez parte da lista “Under 30″ da revista Forbes, dará vida ao pai da aviação. Assim como Cássio Scapin, que também vai interpretar Santos Dumont na terceira fase de sua vida. “A peça marca o início das comemorações dos 15 anos da nossa Fundação. Esse musical é uma inspiração, porque conta a trajetória de um brasileiro que mudou a história do mundo”, disse Lia Maria Aguiar.

Milton Nascimento será homenageado no programa Altas Horas no próximo sábado

No próximo sábado, o programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, recebe Milton Nascimento em seu palco. O especial, gravado em dezembro, tem o artista interpretando alguns clássicos do seu repertório e contando histórias da carreira. Dividem o palco com Milton (cantando junto), nomes como Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra.

Milton Nascimento no Programa Altas Horas Foto: Daniela Toviansky/Globo

O especial não teve apenas convidados no palco, mas parte da plateia também foi formada por personalidades, como Reinaldo Gianecchini e o ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida.

Bloco de notas

PICADEIRO. Com abertura em 22 de dezembro, o Mundo do Circo SP já acumulou um público de mais de 11 mil pessoas. Foram 82 espetáculos e atividades, 487 artistas e profissionais da cultura envolvidos e mais de um milhão de alcance nas redes. A iniciativa é do governo de SP com gestão da Amigos da Arte.

PÍLULAS. Uma série de vídeos animados, chamada Pílulas de Ciência e produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, passará a ser veiculada nos intervalos da programação infantil da TV Cultura. As pílulas fazem parte do projeto Unesp para Jovens.