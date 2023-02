Daniela Cutait doa 50% do valor de obra para as vítimas das chuvas do litoral norte de São Paulo

Daniela Cutait lança terça-feira (28/2) sua nova coleção de esculturas de parede, “Das Minhas Tramas Cuido Eu”, no Rooftop Em Casa, nos Jardins. A artista decidiu doar 50% do valor da primeira obra vendida para o Instituto Verdescola, que está ajudando as vitimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo.

Daniela Cutait posa em frente a uma de suas obras. Foto: Claudia Tannous

Por quase 15 anos, Daniela desenhou acessórios para vestir pessoas. “Hoje, meu prazer é vestir as paredes das casas das pessoas e não apenas as pessoas”, brinca. Inspirada por joalheiros e artistas consagrados, atualmente ela cria esculturas de metal, crochê e contas para serem colocadas nas paredes.

“Minhas séries são o resultado do meu recolhimento criativo em meu atelier em São Paulo, onde surgem um conjunto de peças feitas em crochê de fios de cobre, correntes em alumínio e contas do meu acervo pessoal”, conta Dani. “As peças são únicas e numeradas”.