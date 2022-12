David Schurmann finaliza filme sobre amizade entre pescador e pinguim

O cineasta David Schurmann acaba de concluir as filmagens de “The Penguin & The Fisherman” (“O Pinguim e o Pescador”). O filme trouxe para Ubatuba e Paraty cerca de 40 profissionais de 10 nacionalidades, incluindo o ator francês Jean Reno (“O Profissional” e “Missão Impossível”) e a atriz mexicana nomeada ao Oscar Adriana Barraza (“Babel” e “Rambo: Até o Fim”). Inspirado em fatos reais, a obra conta a história do pescador João Pereira de Souza, de Ilha Grande, que encontrou um pinguim coberto de óleo na praia – e desenvolveu um relacionamento de amizade com ele. “Essa foi uma das experiências mais desafiadoras da minha carreira até aqui. Mas tantos sotaques, costumes, culturas e estilos de trabalho diferentes dentro do mesmo set possibilitaram um intercâmbio profissional fascinante. E o resultado das filmagens está incrível”, disse o diretor. Com carreira cinematográfica no exterior, David também é membro da família Schurmann, conhecida por velejar ao redor do mundo.

O cineasta David Schurmann acaba de concluir as filmagens de “The Penguin & The Fisherman” (“O Pinguim e o Pescador”). Foto: Ellen Camp

Leia também ‘Dos 50 artistas mais ouvidos no Spotify, só conheço uns quatro’, diz Ana Cañas

‘Rockgol’ completa 25 anos com podcast

O programa Rockgol (exibido na antiga MTV Brasil entre 1995 e 2012), que está com uma exposição no Museu do Futebol para comemorar os 25 anos desde a estreia de Paulo Bonfá e Marco Bianchi, acaba de ganhar mais uma celebração. Trata-se do podcast Nostalgia Rockgol, apresentado por Paulo Bonfá. A primeira temporada vai ao ar de 3 de janeiro a 21 de março, todas as terças-feiras, às 10h, nas plataformas Spotify, CastBox e Deezer.

O bicentenário pelo olhar do carnaval de SP

A exposição Bicentenário Contado por Enredos e Fantasias entra em sua reta final. Idealizada pela produtora cultural Lucia Helena, a mostra conta um pouco da história do Brasil por meio dos enredos das escolas de samba, elementos alegóricos e fantasias. A exposição está na Fábrica do Samba I, no galpão da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. O projeto é o resultado de uma parceria entre a Liga e a Secretaria de Cultura Estado de SP.

Bloco de Notas

HERMANO DE CERA. Para homenagear Lionel Messi, o Dreamland Museu de Cera de Olímpia, no interior de SP, trouxe a estátua de cera em tamanho real do camisa 10 da Argentina para recepcionar os visitantes no hall de entrada do museu.

RAMEN. Em cartaz na Japan House São Paulo até 5 de fevereiro, a exposição A Arte do Ramen Donburi – que apresenta o fenômeno gastronômico do ramen a partir de sua história e de suas tigelas, chamadas donburi em japonês.

SEM PARAR. O Bar Riviera, localizado entre a AV. Paulista e a Rua da Consolação, vai seguir funcionando 24 horas nas noites de natal e réveillon.

JAZZ. A Traditional Jazz Band (TJB) realizará o último show do ano. Nesta sexta no bar All of Jazz, no Itaim Bibi.