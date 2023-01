Depois de interpretar Jesus, Eriberto Leão retorna à Paixão de Cristo para viver Pôncio Pilatos

O ator Eriberto Leão, que foi protagonista no espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém em 2005 e 2010, está retornando para temporada 2023 para viver ninguém menos do que o governador Pôncio Pilatos, personagem que condena Jesus, interpretado, este ano, pelo ator Klebber Toledo.

No último final de semana, o ator esteve em Nova Jerusalém, a 180 km do Recife (PE), participando das gravações dos filmes promocionais do espetáculo - que será realizado de 1ª a 8 de abril. Também estão no elenco Luiza Tomé (Maria), Nelson Freitas (Herodes) e Duda Reis (Herodíades).

Leia também Filme sobre o universo das músicas de Adoniran Barbosa já está sendo rodado nas ruas do Bixiga

Eriberto Leão vai viver Pilatos nesta versão. Crédito: Divulgação

“É o retorno a um lugar que me trouxe uma das maiores experiências. Mudou minha vida completamente. É inesquecível. Eu seria uma outra pessoa se não tivesse feito Jesus nesse espetáculo”, disse Eriberto.

Sobre viver Pôncio Pilatos desta vez, ele afirmou: “Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mau. Eu acho que esse vai ser o meu o ponto de partida para construção do meu Pilatos. Eu estou aberto para sentir o que Pilatos sentiu quando ele encontrou Jesus”.