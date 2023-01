Dieckmann se inspira em Prioli para sua personagem em nova novela da Globo

Carolina Dieckmann está de volta às origens. A atriz está morando no Brasil outra vez – depois de um período de seis anos em Miami. Ela também estreia, segunda-feira, a novela Vai na Fé, nova trama das sete da Globo. Carolina vai dar vida a Lumiar, uma advogada e professora de Direito.

Carolina Dieckmann Foto: Catarina Ribeiro

Para compor a personagem, a atriz vem acompanhando o perfil de Gabriela Prioli. “Ela fala de uma maneira clara o ‘juridiquês’, que sempre achei complicado”. Confira entrevista:

Está se inspirando na Gabriela Prioli para compor sua personagem. Por que escolheu ela?

É, na verdade não é uma inspiração no sentido de cópia, de trazer alguma coisa física ou gestual, não é isso, a coisa da Prioli é a facilitação com o ‘juridiquês’. Ela fala de uma maneira clara e eloquente esse vocabulário que pra mim sempre foi muito complicado. Assisti muitos vídeos dela para me familiarizar, além de advogada, é uma excelente comunicadora. Ela me ajudou sem saber que estava me ajudando (risos).

Você passou seis anos fora do Brasil. Como foi voltar a um país totalmente dividido política e ideologicamente?

Acho que o grande problema não está na divisão, mas a maneira como a gente está lidando com ela. A intolerância, a violência. Acho tudo muito complicado, mas o principal é a gente não estar conseguindo conviver de maneira civilizada com essas diferenças. Isso é o mais grave, é o que mais me entristece. Como artista busco ajudar na tolerância, na conversa, na abertura do diálogo, de não me fechar pra quem pensa diferente.

E a Carol artista plástica, está com tudo em 2023?

Quando tô gravando é muito difícil me dedicar a outras coisas. O trabalho como artista plástica surgiu da minha necessidade de fazer alguma coisa com o meu fluxo artístico. Consegui ilustrar três livros nos últimos 2 anos./SOFIA PATSCH

Camila Farani tem lançamento em NY

Eleita uma das 500 pessoas mais influentes da América Latina pela Bloomberg Línea, Camila Farani lança em Nova York (EUA) o livro Giving Up Is Not an Option – The Fastest Path Between Idea and Result is Execution, versão em inglês de Desistir não é opção – O Caminho Mais Rápido Entre A Ideia e Os Resultados se Chama Execução.

O evento de lançamento, que ocorre no dia 18 de janeiro, no Espaço da Mulher Brasileira do Consulado Geral do Brasil em New York, terá ainda com bate-papo entre a investidora e o Ministro Fernando Sena, cônsul geral adjunto do Consulado-Geral do Brasil na metrópole norte-americana.

BLOCO DE NOTAS

VIVER. Diretor e ator da Cia. Cênica do Outro Milênio, Zeca Bittencourt promove na Oswald de Andrade, a Oficina de Interpretação para o Audiovisual – Da Boca de Cena ao Close. Ele também dirige o espetáculo Viver!, baseado em um conto de Machado de Assis.