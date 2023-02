Diogo Nogueria, Jorge Aragão e Fernanda Abreu estarão no ‘Camarote da moda’ da Sapucaí

O ‘camarote da moda’ no carnaval já tem suas atrações definidas. O SOMA 2023 trará com exclusividade para a Sapucaí shows de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Fernanda Abreu, Revelação, Pretinho da Serrinha, Cida Santana, Dudu Nobre, Pique Novo, Gabriel Gabriel, Nego Alvaro, Xande de Pilares, Gilsons e Olodum, além dos Djs Zé Pretim, Zé do Roque e Nepal.

Diogo Nogueira é uma das atrações do camarote. foto Guto Costa

Durante seis dias, passarão pelo Camarote cerca de 7.800 convidados entre artistas, estilistas, personalidades, colaboradores e parceiros das marcas do grupo, que reúne FARM, Animale, Hering, Cris Barros, NV, Maria Filó, Foxton, Dzarm e Fábula. “Queremos celebrar a riqueza e beleza do carnaval, expressão artística e cultural que tanto nos inspira. O carnaval dita moda e comportamento. É um prazer enorme poder levar nossa gente e nossa alegria pra Sapucaí”, conta Kátia Barros, sócia-fundadora da FARM e do grupo SOMA

À frente do conceito visual do Camarote grupo SOMA está Gringo Cardia, arquiteto e artista brasileiro premiado, que apostou em um projeto com referências ancestrais.