Documentário vai retratar a vida e o samba de Germano Mathias

O sambista Germano Mathias, em sua casa no bairro da Brasilândia, em São Paulo. Foto: Clayton de Souza / Estadão

Um expoente do samba de São Paulo, Germano Mathias, morto ontem aos 88 anos, é tema de um documentário que está sendo produzido há seis anos. Além de entrevistas com o bamba em sua casa na Brasilândia, o filme trará depoimentos de nomes como Osvaldinho da Cuíca e Gilberto Gil, que gravou um disco na década de 1970 de músicas de Germano.

Com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAc), da Secretaria de Estado da Cultura, o filme está sendo dirigido por Caue Angeli e Hernani Ramos. Eles começaram a empreitada após constatarem que faltavam filmes sobre o sambista, que aprendeu a tocar com os engraxates da Praça da Sé usando uma tampa de lata como percussão.