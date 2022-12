‘Dos 50 artistas mais ouvidos no Spotify, só conheço uns quatro’, diz Ana Cañas

Quando Ana Cañas resolveu, em 2020, fazer uma live cantando músicas de Belchior, ela não imaginava que o projeto seria um dos mais importantes de sua vida. Impactada pela resposta positiva dos fãs e de pessoas como Ney Matogrosso, a cantora de 42 anos se prepara para lançar, no início de 2023, um DVD do show com sua interpretação das canções do cearense. “Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, uma reconexão com o meu início nos bares, quando eu cantava pra sobreviver. É uma conexão com a razão pela qual eu me tornei cantora”, diz à repórter Marcela Paes. Leia abaixo a entrevista.

A cantora Ana Cañas Foto: Marcus Steinmeyer

Leia também ‘Sem a curadoria das gravadoras, a música se democratizou’, diz Luiz Calainho

Por que as canções do Belchior mexem tanto com as pessoas?

Belchior é um artista que consegue amalgamar o espírito de um povo que tem dimensões continentais. Ele percorre todo esse País ao longo da sua vida, desde ter nascido em Sobral, que é uma cidade do interior profundo do Ceará, a ter vivido a maior parte da sua vida em São Paulo. O segundo aspecto é a metafísica da sua poesia, que atinge um lugar do inconsciente. Por último, eu diria que existe um diálogo do momento em que o ‘Alucinação’ é gravado, em 1976, com esse momento do governo Bolsonaro. Existe esse diálogo. A poesia dele nos corta, nos fere, mas ela também traz esse mel do amar e de mudar as coisas.

Por que você decidiu fazer um show interpretando músicas dele?

Quando fiz a live com canções dele, não tinha nenhuma perspectiva de dar sequência àquilo, foi uma coisa de angariar fundos. Mas quando a live terminou, recebi uma mensagem do Ney Matogrosso impactado com a minha interpretação e o que se seguiu foram milhares de mensagens pedindo pra que eu gravasse um disco do Belchior. E aí a coisa foi crescendo muito organicamente. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, uma reconexão com o meu início nos bares, quando eu cantava pra sobreviver. Com quando eu não tinha o que comer e morava em um pensionato, num quarto sem janela. É uma conexão com a razão pela qual eu me tornei cantora.

Você acha que esse tipo de canção perdeu espaço na música brasileira atual?

Houve uma ascensão do funk e do rap, que são muito importantes e relevantes no pós-governo do Lula e da Dilma. E a gente vê movimentos desde o axé dos anos 1990 até a música sertaneja. Mas eu acho que a contribuição do alicerce poético do cancioneiro brasileiro também é perene. Ele vai estar sempre num lugar precioso. É uma pilastra da nossa identidade cultural, porque a poesia exige um raciocínio além. Do sentido da vida, das coisas.

Hoje, os artistas com mais execuções nos serviços de streaming são os sertanejos e a Anitta, com o pop mais comercial. Você costuma ouvir esses estilos?

Como artista, eu tenho um respeito com tudo que acontece no Brasil. Pessoalmente tenho um apreço muito grande pela Marília Mendonça, pela pessoa, pela mulher. Sou uma pessoa eclética, que absorve tudo, mas confesso que quando olho a parada de artistas mais ouvidos do Spotify, dos 50 nomes que aparecem, só conheço uns quatro. Estamos em um momento de nichos, é um jeito de viver novo. Vou continuar fazendo o que me emociona. Não sou norteada por número de plays, embora o sucesso seja algo muito maravilhoso. Eu faço o meu rolê.

O DVD tem participação do Ney Matogrosso. O considera um mentor?

Considero. Em um portal dimensional artístico muito importante. Ele é um norte pra mim em vários aspectos como construção de carreira, escolha de repertório e postura ideológica. Ele não se posiciona tanto no sentido político como eu, mas ele tem uma postura de enfrentamento desde os Secos & Molhados. Talvez esse seja o enfrentamento mais forte que eu consigo imaginar da ditadura, alguém vestido daquele jeito e encarando o público. Ele é uma pessoa tão doce, tão querida. Me salvou a vida uma vez, quando precisei de conselhos porque estava abusando do álcool após o falecimento do meu pai, justamente por conta do alcoolismo. Eu estava em um processo de sabotagem e o Ney aparece pra me dizer ‘olha, seu caminho é outro. Pare de beber porque você nasceu pra brilhar’.

Você sempre foi uma artista politizada. O que espera para o ano que vem politicamente?

Eu espero democracia. Espero que a nossa estrela brilhe no lugar correto, do afeto, da cultura, da poesia, da saúde, da educação. Que a gente resgate o que é de mais primoroso. Estamos saindo de um período bastante obscuro, de extrema direita. Eu estou muito feliz com essa virada que a gente conseguiu dar.