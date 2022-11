‘É hora das pessoas se reencontrarem com a paixão pela seleção brasileira’

Publicidade

O jornalista Alex Escobar espera que durante a Copa do Mundo do Catar, quando apresentará o programa diário Central da Copa, na TV Globo, todo mundo volte a usar a camisa da seleção brasileira à vontade – independente do viés político. Apesar disso, acredita que o ambiente das últimas eleições ainda pode impactar o clima da festa – principalmente no início do torneio. No entanto, “se a seleção brasileira avançar, todo mundo vai torcer junto”.

“É importante que ser patriota volte a ser conveniente a todos, que o País não esteja dividido”, completa. Ele defende que os jogadores não se posicionem politicamente a partir de agora, com o término do período eleitoral. “É pensar em futebol e fazer as pessoas se reencontrarem com essa paixão genuína que sempre tivemos pela seleção”. Na seara da bola no pé, Escobar vê ambiente favorável para o técnico Tite, já que o grupo atual chega ao Mundial sendo “menos cornetado” em comparação com outras edições. “A seleção brasileira está chegando muito forte e com poucas polêmicas, a não ser essa do Daniel Alves, que está com quase quarenta anos e foi convocado”.

Alex Escobar estará na Central da Copa Foto: João Miguel Jr./Globo

O Central da Copa, que Escobar vai apresentar ao lado de Jojo Todynho e do ex-jogador Fred, pretende oferecer entretenimento após todo o noticiário dos jogos. “Que Doha é essa?” é o nome de um dos quadros, com Marcelo Adnet. “Desde que entrei na TV é a primeira vez que não vou in loco para a Copa, porque tem um projeto nos estúdios Globo bem grandioso, cenário bacana, uma produção legal com várias atrações. Estou muito animado.” A Central vai ter como cenário uma imagem ao vivo do souk, o mercado árabe, ponto turístico da capital Doha. O programa deve começar às 23h ou depois da meia-noite, a depender da programação. E aos domingos vai ao ar à tarde, às 15h. l PAULA BONELLI

C6 Bank recebe desfile de Lino Vilaventura

O segundo prédio do C6 Bank, localizado na Av. Nove de Julho, será palco do desfile do estilista Lino Vilaventura no dia 18. O desfile, exclusivo para convidados, faz parte do Festival SPFW+ In.Pactos. Com esse prédio, o C6 Bank deu início ao seu processo de expansão física. Um terceiro local, também na Nove de Julho, será inaugurado em meados de 2023.

Chef Rafael Miike abre sua primeira casa

O chef Rafael Miike abre o seu primeiro restaurante, o Ekiim, na Vila Nova Conceição. Rafael começou sua jornada no restaurante Eñe, tendo passagens pelo D.O.M, Maní, Camden House e Extasia, além de estagiar no espanhol Quique Dacosta – três estrelas Michelin. O Ekiim abre apenas para o jantar durante a semana. Almoço só aos sábados e domingos.

Bloco de Notas

EXPOSIÇÃO. A exposição Animofras, de Ofra Grinfeder, está em cartaz na nova galeria Alameda da Arte no B32. São 80 obras em metal com animais da fauna brasileira.

BANDEIRANTES NA NBA. O Colégio Bandeirantes é a primeira escola brasileira a ser convidada a participar de uma série de jogos pela NBA Basketball School. Os jogos acontecem ainda esse mês no Uruguai.

NEONATAL. Os hospitais e maternidades do Grupo Santa Joana promovem na quinta o Dia Mundial da Prematuridade – com exposição de fotos em homenagem a profissionais que trabalham nas UTIs Neonatal