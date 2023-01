‘É trans?’, perguntam internautas após cena de Isabelle Nassar em Travessia

Em Travessia, a novela das nove da TV Globo, a atriz Isabelle Nassar interpreta Sara, a melhor amiga da mãe solo, vivida por Grazi Massafera. Recentemente, Isabelle, que tem uma beleza peculiar, recebeu comentários de internautas questionando sua aparência e seu gênero após fazer, sem maquiagem, uma cena de luto. E também viu seu nome ser buscado no Google associado à pergunta “É trans?”.

Isabelle Nassar está na novela Travessia Foto: B.Mendes

Leia também Diogo Nogueria, Jorge Aragão e Fernanda Abreu estarão no ‘Camarote da moda’ da Sapucaí

Como foi ser questionada sobre sua sexualidade pelos internautas?

Para mim, é um elogio ser questionada se sou trans ou cis. O que fico chocada é a mulher ter que se justificar. Dizer o que ela é, ou deixa de ser. A curiosidade faz parte. Quando se trata de carinho, é bem-vindo. Agora, sou mulher, branca, cis, hétero, privilegiada. Então toda a causa trans precisa ser falada por uma mulher trans. Inclusive dia 29 de janeiro é o dia da visibilidade trans. Eu aprendo muito com as manas trans. Elas trazem para a gente uma discussão sobre o que é esse feminino, como tem que ser mostrado. A sociedade espera que a mulher apresente um padrão feminino estabelecido, dentro de uma norma, de uma lei. Sou uma mulher alta, que tem uma voz grossa, traços super angulosos, nunca fiz plástica no queixo, me mantive do jeito que sou. Na curiosidade, as pessoas ficaram se perguntando o que eu era, tentando me ler. Acho importante podermos falar sobre estereótipo e respeito à diversidade sexual e de gêneros.

Quais são as sensações de viver a personagem Sara?

Nós artistas adoramos contar histórias e quando elas vêm carregadas de denúncia faz um sentido maior. Num País onde há um número absurdo de mães solos, que vivem sem registro dos filhos por parte do pai, que estão em situação de pobreza, poder jogar luz nesse tema está sendo muito gratificante para mim.