E vamos botar água no feijão! Clubes tradicionais de SP abrem a folia com feijoadas carnavalescas

Três anos depois de recesso forçado, os clubes de São Paulo já começam a se agitar para o carnaval. A temporada será aberta com a tradicional feijoada carnavalesca, no dia 11 de fevereiro, uma semana antes da festa de Momo.

Com o tema “100% Cidade Maravilhosa”, numa homenagem a São Paulo, o Clube Pinheiros anuncia como principais atrações dois nomes consagrados do mundo do samba: Ferrugem e Ivo Meirelles.

Leia também Conheça a história de ‘Cobertinha’, o pianista do Terminal Rodoviário Tietê. Veja o vídeo

No Paineiras, a feijoada da folia terá como suas estrelas do samba os astros Martinho da Vila e Xande de Pilares. O Paulistano não fica para trás e sua feijoada terá nada menos do que Jorge Aragão.

Martinho da Vila, que estará no Paineiras, foi homenageado pela Vila Isabel no último carnaval. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADAO Foto: ESTADÃO CONTEÚDO / ESTADÃO CONTEÚDO

As reservas já começaram a ser feitas. Os preços variam de acordo com o clube, idade ou com a condição de convidado ou associado. Os ingressos custam entre R$ 80 e R$425 (combo para duas pessoas). “A feijoada carnavalesca servirá apenas como aquecimento para o maior carnaval da história de São Paulo”, diz André Patury, recém-nomeado diretor de comunicação da Associação de Clubes Esportivos de São Paulo (Asesc).