Em 2023, Luciana Gimenez quer passar a vida a limpo

Aos 21 anos de carreira, a apresentadora Luciana Gimenez pretende revisitar a sua trajetória e colocar tudo em “pratos limpos”. A ex-modelo quer contar mais profundamente as histórias que passou e quebrar vários mitos que se criaram sobre sua vida: “Muitas mentiras foram faladas e eu sempre fiquei calada, na minha, mas agora éa hora de cobrar a verdade dessas pessoas e apresentar a Luciana Morad, a pessoa física por trás da Luciana Gimenez, pessoa jurídica”, disse.

Luciana Gimenez Foto: Iara Morselli/Estadão

Leia também Sobreviventes do Holocausto participam de campanha para celebrar o aniversário de São Paulo

O primeiro passo será o lançamento de seu podcast. A primeira temporada contará com treze episódios, muitos convidados e estreia para fevereiro. “Quero contar histórias e dividir muitas coisas que passei, mas com convidados que já tenham passado por situações parecidas e que possam dar suas visões. Vamos trazer isso para os dias atuais e mostrar se evoluímos ou ainda temos muito o que caminhar”, afirmou.

O ano também irá marcar a volta de Luciana à atuação em projeto ainda em fase de leitura. Já na TV, ela pretende ocupar um horário com um programa sobre Nova York e outras viagens. Luciana também já vinha amadurecendo a ideia de fazer um documentário sobre sua vida. Após o lançamento deste filme (ainda sem data prevista), ela deve rodar o País com uma palestra que motive outras mulheres a seguir em frente mesmo diante de adversidades.

Ecomuseu em Macapá reunirá acervo sobre ecossistemas da Amazônia

Projeto de ecomuseu em Macapá Foto: reprodução

Inspirado na cultura e natureza local, um novo museu será implantado em Macapá e deve atrair turistas interessados em conhecer as curiosidades dos ecossistemas da Amazônia. No espaço de 850 m² voltado para a educação ambiental e propagação da cultura e arte amapaense, os visitantes terão acesso ao acervo científico do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá. O museu terá arquitetura sustentável com baixo impacto ambiental. O equipamento faz parte do Amaparque, projeto da Phytorestore do Brasil, que foi contratada pelo governo do Amapá para a criação de uma área de conservação e de parques lineares.

Bloco de notas

PRÊMIO. O Samaritano Higienópolis, da rede Américas, é vencedor do Prêmio Excelência em Saúde 2022, concedido pela revista Healthcare, na categoria qualidade e segurança.

DIA DE REIS. Aberto ao público desde o dia 9 de dezembro, ao lado da estação de metrô São Paulo-Morumbi, o Natal na Vilazinha de Belém se encerrará amanhã, no Dia de Reis. A atração já recebeu mais de 22 mil visitantes.

ISSO É PELÉ. O Museu do Futebol preparou conteúdos especiais para que fãs e torcedores possam celebrar a vida de Pelé. O destaque é o retorno da camisa amarela original usada por ele na final da Copa do Mundo de 1970. Ela ficará exposta até o mês de março.

CUFA. A Central Única das Favelas (CUFA) inaugurou ontem uma nova sede nacional em Brasília.

CASA COMIGO. O bloco carnavalesco Casa Comigo comemora seus 10 anos de existência no festival Gamia, que ocorre no dia 28 de janeiro, no espaço We Sampa, na Barra Funda.

EU DE VOCÊ. A atriz Denise Fraga, acompanhada por uma banda, volta ao palco do Teatro Sérgio Cardoso em SP numa nova temporada de seu espetáculo solo, Eu de Você. Apresentações de 20 de janeiro até o dia 12 de março.