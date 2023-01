Em apê no Copan, Walério Araújo cria fantasias para as estrelas do carnaval; veja vídeo

Durante a pandemia Walério Araújo fez algo que já queria há bastante tempo: reduziu seu acervo de fantasias e adereços para o carnaval. A sessão de desapego facilitou a mudança do apartamento de três quartos no Copan para um kitnet no mesmo prédio. Mesmo assim, ainda é lá que o estilista cria os looks carnavalescos de Fafá De Belém, Gaby Amarantos, Sabrina Sato, Maythe Birman, Janaina Rueda e dezenas de outras famosas e socialites interessadas nos figurinos originais do estilista pernambucano.

O estilista abriu as portas do seu apartamento para mostrar os vestidos que está preparando para as clientes famosas. Pauta: FOTO AlEX SILVA/ESTADAO

Leia também Internautas indicam favoritismo de Anitta na categoria artista revelação do Grammy 2023

“Vou fazer o figurino da Fafá para o Galo da Madrugada. Eu sempre tento pensar no tema do baile ou bloco e na personalidade da cliente”. O processo funciona mesmo na base da confiança. “Muitas vezes os stylists me dão uma ideia do que precisam e eu mando um croqui feito na hora, já fiz até em guardanapo de restaurante. Aí eles me deixam criar”, diz ele, que foi responsável pelo visual de Claudia Leitte durante seis anos e também já criou para Marília Mendonça.

Outra faceta da produção é o tempo disponível. Muitas vezes Walério tem menos de uma semana para costurar uma peça e chega a trabalhar mais de 12 horas a fio - no período da noite, principalmente. “Às vezes eu vou jantar, bebo, fico com meus amigos, durmo por duas horas e começo a trabalhar. Eles não acreditam”.

A clientela não artística encomenda o trabalho de Walério, principalmente, para exibi-los em bailes badalados como o Baile do Copa, o Baile da Vogue e nos principais camarotes da Sapucaí e do Anhembi. “Já criei para muita gente, mas um sonho seria fazer uma roupa pro Ney Matogrosso”.

Longe de fazer a linha discreta, o criador também ama fazer às vezes de criatura. Nomeado muso do bloco paulistano Baixo Augusta, ele costuma impressionar com as fantasias elaboradas que faz para si mesmo. Neste ano, seu look vai homenagear uma das musas de sua vida, Elke Maravilha.

Veja o vídeo e fantasias de outros carnavais:





Em 2022, no Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, Walério saiu de Rainha Elizabeth II. Crédito: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Em 2019, Waléio saiu 'multiplicado' no Baixo Augusta. FOTO TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Bloco de Notas

SAÚDE MENTAL. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz acaba de aderir ao Movimento Mente em Foco, iniciativa do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa reconhece instituições brasileiras que atuam no combate ao estigma social em relação à saúde mental.

ESCRITÓRIO EM SP. Nascido em Goiânia, o escritório Lara Martins Advogados inaugura uma unidade de negócios na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi.