Em festa de Iemanjá, Gilberto Gil fala da efervecência de Salvador e da esperança no Brasil

A coluna acompanhou a tradicional Festa de Iemanjá, na praia do Rio Vermelho, em Salvador, do rooftop do antiquário de Itamar Musse, fundado em 1918 por seu avô, David Musse. Desde então a família toca o negócio, focado em arte barroca brasileira. Há mais de dez anos, Itamar recebe personalidades, políticos, artistas e amigos para acompanhar uma das comemorações mais importantes do País, muito festejada pelos baianos. Esse ano, Gilberto Gil estava entre os convidados e conversou com a repórter Sofia Patsch.

Gil acompanhou a tradicional Festa de Iemanjá, em Salvador. Foto Denise Andrade/ESTADÃO Foto: DENISE ANDRADE / undefined

Salvador está mais efervescente do que nunca, recebendo mais e mais turistas o ano todo e não só no carnaval. Ao que atribui essa volta ao radar da cidade?

É por causa de um ímã natural que a Bahia tem. Historicamente a formação do âmago brasileiro começou aqui e se espalhou para o Brasil inteiro, mas a Bahia conserva essa fonte inicial que vai se propagando sempre, então o Brasil todo vem pra cá em determinado momento. Tem a ver também com a capacidade que a cidade de Salvador vem tendo há alguns anos de se qualificar como centro urbano e turístico, motor econômico do estado baiano, um estado importante, inicial do País, essa qualidade baiana continua em vigência.

Qual seu maior desejo para o Brasil?

Que a gente melhore especialmente nas relações, que consiga uma compreensão generalizada entre as pessoas, as várias partes da comunidade brasileira, que a sociedade se encontre com os governos, se encontre com a política e com a economia. Que o Pais melhore, porque é uma grande potência em potencial. Para o mundo todo o Brasil é importante e vai se tornar ainda mais importante nos próximos 50 anos. Então quero que a gente esteja pronto para se preparar melhor para esse futuro - e isso tem que ser feito agora, no presente.