Empresa de bebidas lança movimento pelo fim do assédio nos bares e restaurantes

No Brasil, 66% das mulheres já sofreram assédio ao frequentar bares e restaurantes. Entre funcionárias desses estabelecimentos, os casos sobem para 78%. Diante desses números, revelados em pesquisa encomendada pelo Instituto Diageo, a Johnnie Walker lança um movimento por “Bares Livres de Assédio”, em parceria com a startup Livre de Assédio, fundada por Ana Addobbati. “A mulher tem o direito de sair e se divertir de forma segura e todos os agentes envolvidos nesta ocasião precisam saber como garantir essa segurança”, disse Addobbati.

A campanha será lançada hoje em SP, no Dalva e Dito, com a presença da filósofa Djamila Ribeiro, a bartender Adriana Pino e o presidente da Abrasel Paulo Solmucci, a VP de marketing da Diageo Patrícia Borges, que conversam sobre o assunto, com mediação da apresentadora Ana Paula Padrão.

DIRETO FONTE Ana Addobbati participa da campanha 'Bares Livres de Assédio' Foto: Rafael Stralbeki

Clube Hebraica irá receber coral da Osesp

O Coro da Osesp, regido por seu maestro preparador, William Coelho, apresenta no próximo dia 19 de novembro a última data de 2022 do projeto gratuito “Coro na Capital”, no Clube Hebraica. Nesta edição, o grupo de cantores percorreu quatro espaços religiosos da capital paulista: a Catedral Anglicana da Santíssima Trindade; a Catedral Metropolitana Ortodoxa; a Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras; e a Catedral Metropolitana de São Paulo.

Tartuferia San Paolo chega em Pinheiro

Com abertura ao público prevista para o almoço do próximo dia 25 de novembro, a nova unidade da Tartuferia San Paolo desembarca na rua Ferreira de Araújo, em Pinheiros. O espaço (de 350m² e 90 lugares) tem projeto assinado por Otavio de Sanctis – com cozinha aberta, iluminação natural, pé direito alto e forte paisagismo. A empresária Monica Claro recebeu aporte financeiro do Grupo Saints, que tem outras casas como Yu Restaurante e Tuy Cocina.

Bloco de Notas

POR UMA BOA CAUSA. O Eataly realiza amanhã um jantar especial com chefs convidados. Todo o lucro arrecadado com os ingressos será destinado à ONG Casa Chama, cuja atuação visa garantir a qualidade de vida para a população trans. O jantar acontecerá no restaurante Brace Bar & Griglia e será assinado pela chef da casa Beatrice Miranda e pelos chefs convidados Bela Gil, Aline Guedes e Thales Alves, além da Chef Bel Coelho, parceira do Eataly no projeto.

FARTURA EM LISBOA. A Temporada Fartura desembarca hoje em Portugal. O mineiro Caetano Sobrinho e o português Hugo Cortez cozinham juntos no Cícero Bistrô, em Lisboa, para celebrar a parceria entre a plataforma Fartura, a Associação Portugal Brasil 200 anos e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira.