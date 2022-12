Empresa lança aplicativo para voos fretados

Já imaginou fretar um avião do mesmo jeito que você chama um carro? A operadora de táxi aéreo Líder lançou um serviço de fretamento de voos em grupo, que podem ser contratados diretamente via aplicativo – onde o usuário faz toda a operação em um único ambiente.

Bruna Assumpção é diretora da Líder Aviação Foto: Cristiane Mattos/O Tempo

“É um avanço no fretamento de voos executivos, especialmente para viagens entre amigos nas férias, por exemplo. Eles só precisam definir data, destino e efetuar o pagamento individualmente direto no aplicativo – como fazemos ao dividir a conta em um restaurante”, diz Bruna Assumpção, diretora da Líder. Os valores dependem do trecho, da data e da aeronave. Na simulação do aplicativo, um voo SP-RJ, saindo dia 6, num HondaJet, com capacidade para seis passageiros, custaria cerca de R$ 43 mil, cerca de R$ 7.200 por pessoa.

A arte pelo olhar de Vera e Miguel Chaia

Vera e Miguel Chaia Foto: Denise Andrade/Estadão

Para inaugurar a programação de 2023, a Arte 132 Galeria abre em janeiro a exposição Tridimensional: Entre o Sagrado e O Estético, um conjunto de 45 obras da coleção particular de Vera e Miguel Chaia (foto), entre objetos e esculturas. A história da coleção de Vera e Chaia se confunde com a própria história da arte contemporânea brasileira. O casal começou a colecionar há 45 anos e, durante esse período, reuniu um acervo ímpar, constituído por uma grande coleção.

Marianna foi dirigida por Murilo Benício

A atriz Marianna Armellini participa do longa-metragem Pérola, dirigido por Murilo Benício, que estreia no cinema em 2023. O filme foi aplaudido em sua única exibição no Festival de Cinema do Rio. O filme, produzido pela República Pureza, também conta com Drica Moraes, Leonardo Fernandes e Rodolfo Vaz. Pérola foi filmado em 2018 e tem a história baseada no espetáculo homônimo de Mauro Rasi, sucesso nos anos 1990 e protagonizado por Vera Holtz.

Bloco de notas

REELEIÇÃO. O empresário Lívio Giosa foi reeleito para mais um mandato à frente da Associação Paulista Viva. O mandato vai até outubro de 2025.

OLHO NO OSCAR. Contemplado pelo Rumos Itaú Cultural, o filme Vento na Fronteira, de Laura Faerman e Marina Weis, está qualificado para o Oscar 2023, após conquistar o prêmio de Melhor Documentário no Festival de Durban, o maior e mais antigo do continente africano. A primeira fase da seleção será no dia 12.

ASSUCENA. O Museu Judaico de São Paulo completa um ano na próxima semana. Para comemorar a data, a entidade vai realizar um show com a cantora Assucena – já duas vezes indicada ao Grammy Latino. Amanhã, às 18h, no térreo do Museu Judaico.