Carol Sampaio vai realizar nesta sexta-feira a festa de seu casamento na Sapucaí com o chef de cozinha Frederico Xavier.

O local escolhido tem tudo a ver com ela. A empresária é dona do Nosso Camarote, que recebe vips e famosos durante os desfiles no Sambódromo do Rio de Janeiro. A festa será para cerca de 1000 convidados.

O amor na Sapucaí: Carol Sampaio e Frederico Xavier Foto: Reginaldo Teixeira