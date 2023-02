Encontro de chefs brasileiros e peruanos em jantar exclusivo no restaurante Osso

Peruano de alma brasileira, o chef Renzo Garibaldi convocou um time de amigos dos dois países para cozinharem juntos no Osso, restaurante que ele trouxe de Lima para São Paulo.

O jantar exclusivo “Brasil convida Peru” reúne, no dia 2 de março, 14 chefs que criam juntos um menu onde os protagonistas são carnes dry aged – especialidade de Renzo e do Osso –, embutidos e outras proteínas preparadas no fogo.

Renzo Garibaldi será o anfitrião. Fotos: Masuk Nolte

Cada cozinheiro vai preparar um prato que alie esses elementos à sua assinatura gastronômica. Do lado nacional, nomes como Janaína Torres Rueda e Jeffeson Rueda, d’A Casa do Porco, Tássia Magalhães, do Nelita, e Gerônimo Athuel, do Ocyá, no Rio. No grupo internacional, Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, Gustavo Montestruque, José del Castillo e Oscar Lorenzzi.