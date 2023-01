Ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta serão realizados em galpão do MST

Os ensaios do Acadêmicos do Baixo Augusta já estão marcados para os dias 22 e 29 de janeiro e 5 de fevereiro, sempre a partir das 14 horas. Eles serão realizados no Galpão Armazém do Campo do MST. A entrada será gratuita.

Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, no Anhangabaú comMárcia Dailyn fantasiada de Abaporu, pintura de Tarsila do Amaral Fotos: Silvana Garzaro/ESTADÃO Foto: undefined / ESTADAO CONTEUDO

Os responsáveis por animar a festa serão o músico Wilson Simoninha, puxador e diretor musical do bloco, acompanhado pela Banda do Baixo Augusta.

A corte permanece sendo Alessandra Negrini como rainha, Marcelo Rubens Paiva como porta-estandarte, Márcia Dailyn e Walério Araújo respectivamente como musa e muso e Tulipa Ruiz como madrinha.

O desfile oficial acontecerá no dia 12 de fevereiro, seguindo seu já tradicional trajeto a partir da concentração na Rua da Consolação até a Avenida Paulista, e terá como convidado de honra o grupo Olodum. Gal Costa, falecida em novembro de 2022, ganhará diversas homenagens ao longo do desfile.

Galpão Armazém do Campo - MST: Alameda Eduardo Prado, 460 - Campos Elíseos.