Esgrimista lança projeto de incentivo ao esporte no País

Esgrimista ítalo-brasileira e campeã mundial, Nathalie Moellhausen, lança o projeto social Seja seu Próprio Herói, que visa patrocinar ações que incentivem a prática da esgrima no Brasil, além de levar três jovens à sede olímpica de Paris, em 2024.

A apresentação da iniciativa será no próximo dia 28, no hotel Rosewood, com a participação do artista Kobra. Ele vai pintar três máscaras, que posteriormente serão leiloadas no hotel Crillon Rosewood, em Paris – o valor arrecadado será investido nas ações do projeto. Confira a entrevista a seguir.

Por que escolheu a esgrima como esporte?

Na verdade, foi a esgrima que me escolheu. Comecei a treinar na Itália com cinco anos. Lá é um esporte muito popular, ensinado nas escolas. Lembro de ter pensado que era um esporte diferente dos outros mais tradicionais, como vôlei e tênis, e naquela época já gostava da característica da máscara e da espada. Experimentei e nunca mais parei.

A esgrimista ítalo-brasileira Nathalie Moellhausen Foto: Julia Padovani









Sofreu discriminação ou preconceito por ser mulher no meio de um esporte mais masculino?

Pessoalmente eu não sofri discriminação. A esgrima é sobre a arte do combate, então, tradicionalmente, conta muito mais com a presença masculina. Felizmente, hoje em dia, esse é um dos poucos esportes que está bastante equiparado em questão de gênero, bem equilibrado. Então nesse sentido nunca sofri, ou pelo menos não percebi.

Como surgiu o projeto “Seja Seu Próprio Herói”?

Ele é um braço do projeto global The Masked Performances, que lancei há um ano. É focado nas crianças e a primeira ação oficial será no Brasil. Convidamos o Kobra para criar três máscaras em um workshop com as crianças, que posteriormente serão vendidas em um leilão em Paris. Os fundos arrecadados serão investidos em um projeto para ajudar o desenvolvimento da esgrima em instituições sociais brasileiras. Serão três máscaras representando três heróis, as crianças irão desenhar sua concepção de herói, e estes desenhos serão o ponto de partida para o Kobra criar. Este é o coração do projeto: a máscara te permite se tornar seu próprio herói.

Como é a procura pela esgrima no Brasil? Existe demanda?

A demanda está crescendo, porque a esgrima brasileira está começando a criar uma boa reputação pelo mundo. O problema é que, pelo tamanho do Brasil e pela curta história do esporte no País, ainda não é comparável com outras nações. Por isso, ações como o nosso projeto ajudam o desenvolvimento do esporte no País. l SOFIA PATSCH