Estilista Airon Martin sente o ‘poder de influência’ de Janja Silva

Foi depois que Janja Silva usou uma camisa da marca Misci em entrevista para o “Fantástico” (em novembro) que Airon Martin, fundador e diretor criativo da marca, sentiu o poder de influência da futura primeira-dama. “A peça que a Janja usou deu ‘sold out’. Olha que já trabalhei com grandes influenciadoras, mas como ela nunca vi”, contou o estilista mato-grossense – que também disse não querer vincular sua marca a nenhum governo. “Minha posição sempre foi clara, sou anti-Bolsonaro, mas nem por isso quero me vincular a outro governo”.

O estilista Airon Martin Foto: Lu Prezia

Airon respondeu às críticas que recebeu dos cidadãos mato-grossenses. “Eles me criticaram porque a mulher do Lula usou uma peça minha, mas o que ela fez foi valorizar a indústria nacional”, pontuou. “A Misci carrega o resgate da cultura nacional. Janja me disse da importância que sente em vestir uma roupa com histórico social. E nós temos isso”.

Sarah Oliveira recebe Djavan na Eldorado

Sarah Oliveira faz especial de fim ano com Djavan Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Sarah Oliveira recebe hoje o cantor Djavan para o especial de fim de ano de seu programa Minha Canção – transmitido pela Rádio Eldorado, pelo Youtube e por todas as plataformas de podcast. No programa, Djavan se mostra feliz com o sucesso que faz entre muitos jovens – que conhecem e cantam as suas músicas.

Litoral de SP ganha um ‘sunset club’

O Laroc Club Guarujá, no litoral de SP, será inaugurado amanhã com uma apresentação do DJ Vintage Culture. A casa é uma parceria dos empresários Silvio Soldera, Fauze Abdouch e Ricardo Dalbem, do grupo Laroc, e de nomes do entretenimento nacional, como Edu Poppo, Fabio Fronterotta e Sérgio Cypriano.

Bloco de notas

MODA. No sábado, a associação LAR da Bênção Divina promove um desfile com mulheres, todas moradoras na periferia da Zona Sul de SP. Este é o primeiro ano do projeto LAR tá na Moda, criado pela ONG em parceria com a consultoria de moda sustentável Revoada.

PALESTRA. O desembargador Walter Fanganiello Maierovitch realizou ontem uma palestra para o Gruppo Esponenti Italiani all’ Estero (que reúne empresários italianos) a respeito do seu livro, Máfia, Poder e Antimáfia – um Olhar Pessoal sobre uma Longa e Sangrenta História. O encontro ocorreu no Terraço Itália. Em breve, a obra será publicada na Itália – com prefácio da professora Alessandra Dino, titular de Sociologia Jurídica da Universidade de Palermo