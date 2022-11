Estrelas do metaverso têm sua própria Fashion Week

Publicidade

Avatares de todos os tipos irão participar da Brazil Immersive Fashion Week, a partir de amanhã, no Centro de Inovação State, na Vila Leopoldina, em SP. Pink, da Bianca Andrade (Boca Rosa), Satiko, da Sabrina Sato, e Luz, da Luiza Possi, além de Bert, alter ego do médico Alberto Cordeiro, dermatologista das celebridades, vão passar pelo “purple carpet”, uma referência aos longos tapetes vermelhos das premiações cheias de glamour. Além dos “desfiles”, o evento tem palestras sobre moda, beleza, tecnologia e sustentabilidade. “É uma ocasião para as pessoas se aproximarem e entenderem o futuro da tecnologia e da criatividade. E deixarem de ter medo de metaverso, web 3.0 e blockchain”, explica Olivia Merquior, idealizadora do projeto.

Bianca Andrade leva seu avatar para desfile no metaverso Foto: ALEX SILVA / ESTADÃO

Homenagens para Gal Costa em festival

A sétima edição do “Rock the Mountain”, no Parque de Exposições de Itaipava, foi encerrada no último domingo com a presença de 80 mil pessoas durante os dois finais de semana, e ficou marcada pelas homenagens que artistas como Roberta Sá, Letrux, Jorge Ben Jor, Flora Matos e Ney Matogrosso fizeram para a cantora Gal Costa. Aliás, o evento realizou um show de drones formando diversas imagens com temas ligados ao festival, com destaque para uma menção a própria Gal. A imagem da cantora também foi projetada no palco no final do show de Roberta Sá.

Intervenção urbana em postes de Pinheiros

O Mosaico Paulista e a Associação dos Moradores da Joaquim Antunes pintaram ipês em dez postes da rua. O Mosaico Paulista é um grupo de 23 mosaicistas que se reúne desde 2014 com o objetivo de fazer intervenções urbanas. A rua já recebeu intervenções com a temática flora e fauna, além dos degraus de uma escadaria entre a Joaquim Antunes com a Teodoro Sampaio.

Bloco de Notas

CRÍTICA TEATRAL. O livro “Mariangela Alves de Lima: Na Plateia” será lançado no dia 17 de novembro, às 19h, no Sesc Consolação – com bate-papo entre o dramaturgo José Eduardo Vendramini, o ator e diretor Alexandre Mate e o jornalista e crítico de teatro Valmir Santos. O livro reúne 290 críticas teatrais escritas pela jornalista e publicadas no Estadão entre 1972 e 2011.

CINEMA CHINÊS. Começa hoje a 7ª Mostra de Cinema Chinês, promovida pelo Instituto Confúcio na Unesp, de forma online e gratuita.

ACORDO. Flavio Antonio Padovan Filho, diretor do Hospital Cruz Verde, e Leandro Campi Prearo, reitor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, assinam termo de cooperação, na quinta-feira, na sede do hospital, na Vila Clementino. O acordo envolve a troca de conhecimento por meio de cursos e artigos, pesquisa clínica e oferta de estágios no hospital para estudantes.