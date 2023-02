Evan Dando, do Lemonheads, tem shows esgotados em SP... mas toca para ‘ninguém’ em bar; veja vídeo

Essa é para os alternativos de meia idade chorarem um pouco...

Evan Dando, vocalista da icônica banda norte-americana de rock alternativo Lemonheads, tem duas apresentações com ingresso esgotados em São Paulo (dias 3 e 4 de março). Aliás, muita gente que gostaria de assistir essas apresentações tem reclamado nas redes sociais de como os ingressos evaporaram tão rapidamente.

Evan Dando faz shows em São Paulo Foto: Daniel Arnold/The New York Times





Não à toa, Evan Dando é uma lenda. E ele costuma, sim, fazer aparições exóticas durante sua estadia nas cidades em que ele se apresenta.

O inacreditável é que nesta quinta-feira, o Instagram oficial do Lemonheads postou uma apresentação supresa do cantor no bar Filial, em Pinheiros. A apresentação foi tão inusitada e imprevista que, aparentemente, ninguém (ou quase ninguém) estava assistindo.

Os dois shows oficiais do cantor, também em voz e violão, acontecem no Sesc Avenida Paulista. Nessas apresentações, será tocado um set acústico de 1h30 com hits do Lemonheads, como Ride Ride With Me, The Outdoor Type, Being Around, Into Your Arms, Tenderfoot, Different drum, entre outras músicas.