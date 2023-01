Ex-ministro das Relações Exteriores e embaixador, Antonio Patriota, lança disco. Ouça uma faixa

O embaixador do Brasil no Egito e ex-ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, participa amanhã de um encontro no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), com colegas diplomatas para apresentar o seu novo disco, o “Estuário” – trabalho que lançou com o pseudônimo Tonio de Aguiar (Tonio é apelido de família e o “de Aguiar” vem do sobrenome do meio Antonio de Aguiar Patriota).

No evento, será realizada uma conversa sobre o álbum com o jornalista e crítico Hugo Sukman. O disco tem produção de Léo Gandelman e participação especial de Paula Morelenbaum. São 11 faixas inéditas, com ritmos musicais variados como jazz e samba.

Ex-ministro das Relações Exteriores Antônio Patriota e Léo Gandelman no Egito Foto: Arquivo Pessoal

Animado com o novo projeto, Patriota fala da relação entre a diplomacia e a música. “A música é uma forma de expressão não verbal que associa sentimento, emoção e pensamento a um universo sonoro de infinitas possibilidades estéticas. Diplomacia é o diálogo entre nações soberanas, defesa dos interesses nacionais pela negociação e representação de uma identidade específica, promoção da cooperação”, disse.

“Em ambos os campos, a sensibilidade faz diferença e nenhum deles pode prescindir do estudo. Sou muito realizado na carreira diplomática e descobri um novo prazer aos 68 anos”, completou.

Ouça uma das faixas do álbum:

Mostra foca na relação entre o sagrado e o estético

A Arte 132 Galeria inaugura, no dia 14 de janeiro, a exposição “Tridimensional: Entre O Sagrado e o Estético”, um recorte da coleção particular de Vera e Miguel Chaia – que reúne 46 obras entre telas, objetos e esculturas de 35 artistas brasileiros. A curadoria é assinada por Miguel Chaia, Laura Rago e Gustavo Herz.

A dramaturgia das humilhações diárias

“Humilhação”, que reúne dramaturgias de Carla Kinzo, Cláudia Barral, Lucas Mayor e Marcos Gomes, estará na Oficina Cultural Oswald de Andrade, entre os dias 18 e 28. Em seguida, a temporada segue no Cacilda Becker e no Alfredo Mesquita.

Bloco de Notas

LIVROS. Crianças do ensino infantil e fundamental de escolas de sete estados brasileiros, apoiadas pelo programa Semear Leitores, da Fundação Bunge, escreveram, ilustraram e produziram livros artesanais – já lançados em feiras literárias pelo País.

FUNDAÇÃO CASA. Cerca de 28 adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em centros da Fundação CASA realizarão durante o mês de janeiro uma série de visitações à exposição “Arte é Bom”, em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS).

MUSEU GRÁTIS. O Museu do Ipiranga reabre ao público no dia 10 de janeiro. Os ingressos para visitação permanecem gratuitos e poderão ser trocados por um quilo de alimento não perecível