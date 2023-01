Ex-The Voice, Kall Medrado, sobe ao palco do tradicional Bar Brahma

A ex-The Voice Kall Medrado vai estrear hoje em São Paulo, às 21h, no palco do Bar Brahma, uma nova versão do show “Musi-Kall’. No repertório, canções que Kall cantou no começo da carreira no karaokê e em participações em shows de amigos. As música que fizeram parte das apresentações no programa da Globo também estão no repertório do show.

Kall Medrado estreia 'Musi-kall' no Bar Brahma Foto: Jooow Films

Os singles autorais “Sobre mim” e “Não dá mais”, integram a apresentação com novas versões. O projeto ainda possui uma homenagem ao grupo Fat Family, que foi uma das referências de Kall, com o medley “Eu não vou” e “Fim de tarde” e traz um pouco de baianidade com a música “Mal Acostumado”, da banda Araketu.