Fábio Porchat vira sócio de empresa de serviços financeiros

O ator e humorista Fábio Porchat acaba de virar sócio da Nomad — empresa financeira que, por meio de um app, oferece câmbio, remessas, transferências, compras internacionais e outros serviços. “Quando usei a primeira vez os serviços deles, concluí que aquilo parecia um bom investimento para eu diversificar, ir para outros lugares, sabe?”. No caso do humorista, “ir para outros lugares” é literal – já que Porchat viaja para o Catar em breve, para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo. E vai usar, agora pela primeira vez como dono, os serviços da sua empresa.

Essa é a primeira investida dele, fora do mundo do entretenimento (ele é um dos sócios do Porta dos Fundos). “Posso fazer propaganda para marcas, produtos e tals. Mas, para virar sócio, eu tenho que acreditar de verdade naquilo. Pelo menos pra mim, não dá para virar sócio só pra ganhar um dinheirinho ali. Porque daí, isso é muito frágil”, explica o ator.

Fabio Porchat Foto: Vinicius Mochizuki

“Sou roteirista, escrevo. Então, penso muito na forma como nos comunicamos, levo uma praticidade que é muito minha, na forma de fazer as pessoas entenderem que produto é esse. Na prática, tenho reuniões com a parte de marketing, a parte criativa e com a agência, o tempo inteiro”, diz, para em seguida completar: “Claro que eu quero que dê dinheiro, que me dê frutos, mas é que acredito mesmo na empresa”.

Porchat emenda a ida ao Catar com uma turnê pela Europa com seu espetáculo, Histórias do Porchat. E, no início de 2023, o stand up no qual ele narra histórias hilárias das suas viagens mundo afora, chega a São Paulo.

No Vaticano, Papa encontra líderes judeus

Pela primeira vez, o Papa Francisco vai receber, no Vaticano, uma comitiva de líderes judeus que conta com o empresário e filantropo Ronald Lauder, o brasileiro Jack Terpins - presidente do Congresso Judaico Latino-Americano - e Chella Safra, tesoureira do Congresso Judaico Mundial. Eles assinam documento para estreitar as relações entre judeus e a Igreja Católica. “Claudio Epelman, diretor do Congresso Judaico Latino-Americano, foi o responsável por fazer essa ponte entre. Ele já trabalhava com o Papa, na Argentina”, conta Terpins. O encontro ocorre na terça (22).

“O Papa Francisco é um homem muito sensível e aberto ao diálogo. Nessa visita, estaremos reforçando nossos laços e, nos comprometendo a trabalhar junto à Igreja por um mundo melhor e mais justo”, completa Terpins.

Bloco de Notas

ÁFRICA. O musical A História da Áfrika escrito, dirigido e protagonizado por artistas angolanos estreia hoje no Centro Cultural Olido. Assinado pelo multiartista e professor Isidro Sanene, o texto retrata os horrores da escravidão.

JURÍDICAS. O procurador de justiça criminal do Ministério Público de SP e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Livianu, toma posse na Academia Paulista de Letras Jurídicas na segunda.

FLIP. A presidente do Instituto Incluir, Carina Alves, irá lançar o livro O Sonho de Laurinha, parte do projeto Literatura Acessível, na FLIP.