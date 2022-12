Fernanda Montenegro é curadora de exposição no Rio

Fernanda Montenegro, 93 anos, foi uma das convidadas para ser a curadora da nova exposição da Casa Roberto Marinho, no Rio, Alegria aqui é mato, que será inaugurada no dia 11 de dezembro. Entre as obras do acervo do instituto, que reúne cerca de 1.400 itens, Fernanda optou por uma só peça: uma tela do pintor baiano Genaro de Carvalho (1926-1971) – O equilibrista – que tem o circo como tema. Para complementar, a atriz gravou um vídeo inédito sobre o ofício do artista – em que destaca a fugacidade do ato teatral em contraposição à eternidade do artista, que, segundo ela, é “resiliente e indestrutível”.

Fernandona chama atenção para a importância da instituição e seu acervo: “A Casa Roberto Marinho é para o Rio e para este País um espaço referencial da nossa multiplicidade artística. A exposição Alegria aqui é mato é um acontecimento em estado de aleluia diante da nossa eterna resistência cultural e que se ajusta e se consagra junto à imagem da natureza mesma – florestas, matas, mato – sem a qual não sobreviveremos”, disse. “Esta mostra coletiva se torna pública sob o conceito de que o caráter de uma nação está na sua arte. O caráter de uma nação é a sua arte”, exalta.

A atriz Fernanda Montenegro Foto: Carmen Mello

A vida de três meninas afegãs é a inspiração para o novo livro da jornalista Adriana Carranca

A jornalista e escritora Adriana Carranca lança no próximo sábado, das 10h às 13h, na Livraria da Vila de Pinheiros, o seu novo livro: Entre Sonhos e Dragões (Cia. das Letrinhas). Nesta narrativa, a autora do livro-reportagem infantil Malala, a menina que queria ir para a escola, inspirou-se nas histórias reais de três meninas afegãs: a grafiteira Shamsia Hassani, a violoncelista Meena Kharimi e a boxeadora Sadaf Rahimi, que Adriana conheceu em viagens ao Afeganistão.

Francês ganha prêmio de ‘Homem do Ano’

O empresário francês Alex Allard recebe no dia 7 o prêmio Homem do Ano da Associação Comercial de SP. O prêmio existe há 30 anos – e é concedido a empreendedores de destaque pela sua contribuição ao País. Essa é a primeira vez que ele será dado a um estrangeiro. Allard é fundador do complexo Cidade Matarazzo.

CAMUFLADO. Fabio Victor faz hoje sessão de autógrafos do livro Poder Camuflado, na livraria Megafauna.

INDÍGENA. O MAM promove no sábado, às 15h, um bate-papo sobre o catálogo da mostra Moquém_Surarî: arte indígena contemporânea, sediada no museu em 2021, com curadoria de Jaider Esbell (1979-2021).

EDUCAÇÃO. Um dos grupos educacionais mais tradicionais do Nordeste, o Farias Brito, inicia suas operações no estado de São Paulo. Os cearenses firmaram parceria com o Laboratório de Redação – Adriano Chan. O plano de negócios prevê abrir turmas de cursos preparatórios para os principais vestibulares brasileiros a partir de 2023.