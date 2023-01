Filme sobre o universo das músicas de Adoniran Barbosa já está sendo rodado nas ruas do Bixiga

As filmagens do longa-metragem Dá Licença de Contar já estão acontecendo nas ruas do bairro do Bixiga. O filme recria o universo das músicas de Adoniran Barbosa colocando o artista dentro de suas canções. Dirigido por Pedro Serrano, o filme tem Paulo Miklos no papel de Adoniran. Gero Camilo e Gustavo Machado estão nos papéis de Mato Grosso e Joca.

Paulo Miklos. Gero Camilo e Gustavo Machado em 'Dá Licença de Contar' Crédito: João Oliveira

A história se passa em dois tempos: nos anos 80, o já envelhecido Adoniran conta a um jovem garçom histórias vividas nos anos 50, de uma São Paulo que não existe mais.

A produção é da Pink Flamingo Filmes, coprodução da Claro e Nation Filmes e distribuição da Elo Studios