Giulia Be apresenta prêmio em homenagem a Rita Lee em Las Vegas

Publicidade

Giulia Be foi convidada pela Academia Latina da Gravação para apresentar o prêmio Lifetime Achievement para ninguém menos que Rita Lee, hoje (16), em Las Vegas.

A cantora Giulia Be em campanha de moda FOTO Luiza Mallmann Foto: Foto:Luiza Mallmann

O evento é fechado e precede a premiação do dia 17. Rita Lee receberá o prêmio que homenageia artistas que fizeram contribuições notáveis para a indústria fonográfica. Em novembro, foi divulgado o projeto Latin Grammy Acoustic Sessions, que contou com Giulia, Luísa Sonza, Agnes Nunes, Manu Gavassi e Paula Lima, em um especial com músicas que marcaram a carreira de Rita Lee.