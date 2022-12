Hairstylist das famosas abre salão em São Paulo

Com Maiara, Maraisa, Paula Fernandes, Lexa e Simone Mendes em sua lista de clientes famosas, Well Dias inaugura amanhã o seu primeiro empreendimento na cidade de São Paulo. Natural de Minas Gerais, ele começou a sua carreira aos 17 anos e abriu a primeira unidade da Casa Well Dias em 2010 na sua cidade natal. “Estou muito feliz em dar mais esse passo na minha carreira. Nesses anos, entre tantas idas e vindas para São Paulo, sempre senti essa vontade de ter um endereço fixo para atender as minhas clientes. E espero que em breve tenhamos salões pelo Brasil inteiro”, falou o hairstylist das estrelas. Localizado na Rua Avaré, na Consolação, o salão conta com um design e clima intimista. A decoração foi assinada pela arquiteta Rayane Garcia. No último mês de setembro, Marcos Proença, outro cabeleireiro responsável por cuidar do visual de famosas, abriu um salão em SP.

Well Dias em clique com a cliente Marthina Brandt, diretora-geral do Miss Universo Brasil Foto: Gabriel Gardinni

Os 80 anos de Gilberto Gil serão comemorados em solo brasileiro, reunindo toda a família, fãs e amigos na turnê nacional de Nós, a gente. A primeira praça anunciada para receber o show foi Salvador – com apresentação marcada para o dia 30 de junho de 2023. Novas datas devem ser anunciadas em breve. As vendas estão abertas no site oficial do artista.

Gisele desembarca pela primeira vez solteira no Brasil para participar de festa na Pinacoteca

Gisele Bündchen desembarca segunda-feira no Brasil. É a primeira vez que a supermodelo vem ao seu pais natal depois que se separou de Tom Brady. Gisele vai participar da festa em comemoração aos 60 anos da joalheria Vivara – marca para a qual ela trabalha há 12 anos. A celebração acontecerá na Pinacoteca e contará com pocket show das cantoras Maria Gadú e Agnes Nunes. Gisele também estaria negociando com a Netflix uma série sobre lifestyle – com toques de reality show. Além da moda, a proteção do meio ambiente seria um dos temas da série – que deve ser produzida por ela.

Bloco de Notas

FIGURINHAS. A Qualicorp recebe a exposição Paixão Nacional até o dia 11. A mostra conta a história das Copas. Os aficionados por figurinhas poderão conferir a coleção completa de álbuns de todas as edições do torneio. Na Rua XV de Novembro, 268. Grátis.

PREMIAÇÃO. Pequenos escritores estarão reunidos hoje no Teatro Gazeta para a premiação do VI Concurso Nacional Literário Infantil – Prêmio Espantaxim. O evento é organizado pela escritora Dulce Auriemo.

CAMPANHA. A Janssen lançou uma campanha sobre pacientes com doenças crônicas que continuam realizando seus objetivos e sonhos. A peça é transmitida no Espaço Itaú de Cinema, na rua Augusta.