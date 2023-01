Hotel JW Marriott SP promove ação social com o ‘Mercato di Neto’

O JW Marriott Hotel SP anunciou a primeira edição do evento gastronômico “Mercato di Neto”. Com entrada gratuita, a programação acontece no próximo dia 11 e será realizado no Neto, restaurante no lobby do hotel. A proposta é doar 1kg de alimento para o lar Celeiro Vó Tunica a cada pessoa presente.

O evento terá menu especial preparado pelo chef executivo Ícaro Rizzo e chef patisserie Thiago Dias. O menu conta com uma seleção de pizzas (a partir de R$ 57) e massas (a partir de R$ 39), além de queijos e embutidos, pães artesanais, gelatos, coquetéis on Tap, cervejas artesanais, vinhos e espumantes.

Além disso, as crianças terão um espaço de recreação especial na área externa do restaurante. As atrações musicais ficam por conta de Bruno Santana e Trinca Acústica, que apostam em versões de clássicos e modernidades do rock, pop, reggae e folk.

Mercato di Neto no JW Marriott. Crv©dito: Divulgação

Documentário sobre Manoel da Conceiçã sai em fevereiro

Em fevereiro será lançado o documentário “Minha Perna, Minha Classe”, dos premiados diretor Arturo Saboia e da produtora Cassia Melo. O filme traz a vida e obra do camponês, ambientalista e ícone da luta contra a ditadura, Manoel da Conceição (1935-2021). Manoel foi pioneiro no sindicalismo no Brasil e exilado durante a ditadura militar.

O diretor Arturo Saboia e da produtora Cassia Melo. Crédito: Fabio Barros

Bloco de Notas

RAINHAS. O primeiro livro da trilogia de Laura Sebastian, autora norte-americana que ficou conhecida depois de lançar Princesa das Cinzas, vai ser publicado em fevereiro no Brasil pela Arqueiro. A autora já vendeu quase 100 mil exemplares no País. Com protagonismo feminino em foco, a nova trama “Castelo em Seus Ossos” conta a trajetória de trigêmeas que se tornam rainhas.

JAPÃO. No próximo dia 3, a Bunkyo (Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social) realiza o “Fórum Japão Brasil Agricultura e Alimentos”, organizado pelo Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pescas do Japão. Durante o almoço, promovido pela Bunkyo, haverá rodada de negócios e degustação de ramen.