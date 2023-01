Inhotim terá entrada gratuita no último domingo de cada mês

A partir de fevereiro, o Instituto Inhotim, sob patrocínio da B3 (a Bolsa de Valores de São Paulo), tem mais um dia de gratuidade mensal: todos os últimos domingos do mês (atualmente a entrada gratuita acontece em toda última sexta-feira de cada mês, exceto em feriados).

O dia de visitação sem custo de ingresso começa a valer no dia 26 de fevereiro de 2023 e segue durante todos os últimos domingos dos meses deste ano até janeiro de 2024.

INSTITUTO INHOTIM Foto: WASHINGTON ALVES

O horário de visitação aos domingos é das 9h30 às 17h30. Os visitantes interessados devem realizar a retirada do ingresso online pelo site do Sympla. O Inhotim (museu de arte contemporânea e Jardim Botânico) está localizado no município de Brumadinho, a 60 km de Belo Horizonte.