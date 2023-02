Internautas indicam favoritismo de Anitta na categoria artista revelação do Grammy 2023

Dados do time de Big Data da plataforma global de publicidade MGID mostram que o interesse em Anitta nas redes sociais supera em mais de 1000% qualquer procura por outros indicados ao prêmio de artista revelação no Grammy Awards 2023 – que acontece no dia 5 de fevereiro.

Anitta mostra força nas redes sociais. Crédito: Lu Prezia

A comparação foi feita em relação aos outros artistas indicados na mesma categoria, como Latto e Wet Leg, que aparecem respectivamente em segundo e terceiro lugar em buscas dos internautas que mencionam o Grammy. A revista Billboard também classificou a cantora Anitta como uma das “principais candidatas”.

Na categoria Artista Revelação, a brasileira disputa o prêmico com Omar Apollo, DOMi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Maneskin, Muni Long, Tobe Nwigwe Molly Tuttle e Wet Leg.