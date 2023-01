Já é carnaval: esquenta do Camarote Bar Brahma tem Sabrina Sato como madrinha

Nesta sexta-feira, no tradicional Bar Brahma, localizado na esquina da Avenida Ipiranga com a São João, em São Paulo, acontece o “Grito de Carnaval do Camarote Bar Brahma”.

O evento dá início na folia dos paulistanos e da madrinha oficial do CBB 2023, a artista Sabrina Sato. Presença confirmada também da musa do Camarote Bar Brahma, a ex-BBB Thelminha – junto com Sabrina, a campeão da edição de 2020 do reality, irá lançar a camiseta oficial do camarote.

Sabrina Sato no esquenta do Camarote Bar Brahma Crédito: Gabriel Schmidt

O Esquenta Camarote Bar Brahma é aberto ao público, mediante a compra de ingressos pelo site oficial de vendas ou diretamente na entrada do local.

Esquenta Camarote Bar Brahma

Quando: Sexta-feira (20 de janeiro)

Horário: A partir das 21h

Onde: Av. São João, 677 - Centro Histórico de São Paulo