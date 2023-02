Jantar organizado por Artur Grynbaum e Marcelo Tripoli reúne empresários em NY

O Le Bernardin, restaurante três estrelas Michelin de NY, recebeu um grupo de 15 brasileiros para um jantar na última segunda. O evento foi organizado pela Zmes, a convite de Marcelo Tripoli, CEO e fundador da empresa, e Artur Grynbaum, vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário e sócio-investidor da Zmes. Eles estão na Big Apple para a NRF 2023 – maior evento do varejo do mundo (e que termina hoje).

Marcelo Tripoli, CEO e fundador da empresa, e Artur Grymbaum, vice-presidente do Conselho Grupo Boticário e sócio-investidor da Zmes. Crédito: Alessandro Mesquita

Leia também Parece perfume, mas é... gim tônica. Veja o vídeo sobre essa experiência em um restaurante de SP

“A NRF é um evento que reúne os principais lideres do varejo brasileiro. Foi um prazer ser o anfitrião de um jantar que discutiu as transformações do mercado em um ano que começa desafiador”, disse Tripoli.

Angela Dippe fala do sexo após os 60 anos

A atriz Angela Dippe também assina a direção e o roteiro de “Aos 60 – Uma Aventura Divertida da Puberdade à Menopausa”, que tem apresentações programadas para os próximos dias 20, 21 e 22 de janeiro, no Teatro Paiol Cultural (Rua Amaral Gurgel, 164). No espetáculo, em forma de palestra, Angela fala sobre a vida hormonal de uma mulher e também aborda questões como o feminismo e o sexo após os 60 anos.

Angela Dippe em espetáculo sobre puberdade e menopausa. Crédito: 229 Visuais

Bloco de Notas

Continua após a publicidade

LANÇAMENTO. O ex-deputado federal Rubem Medina lança hoje o livro “Isto de política, meu caro...” A obra foi escrita em parceria com o estrategista de campanhas eleitorais Jackson Vasconcelos.

EXPOSIÇÃO. A galeria do Clube Paulistano recebe amanhã a exposição “Momentos e Encontros”, com curadoria de Bel Lacaz e Sérgio Scaff.