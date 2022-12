João Portinari leva legado do pai para ‘quebrada’

A antiga casa de Cândido Portinari, em Brodowski, perto de Ribeirão Preto, vai receber um encontro com o filho do pintor, João Cândido Portinari, nos próximos dias 12 e 13, para refletir sobre a presença do artista “na quebrada”. Reunindo pesquisadores e educadores, o simpósio celebra a parte educativa do Projeto Portinari que já realizou ações voltadas a levar o trabalho do pintor para hospitais, nas comunidades ribeirinhas do Pantanal e da Amazônia, e até mesmo na penitenciária Lemos de Brito, no Rio. A ação mantém um trabalho de formação de arte-educadores e exposições itinerantes.

João Cândido Portinari, filho de Cândido Portinari Foto: Museu Casa de Portinari

Leia também Thelminha é a nova musa da Mangueira

“Nestes 25 anos de ações educativas, do Projeto Portinari, pensamos a arte como instrumento de emancipação humana e voltamos nosso olhar para cidadãos brasileiros que vivem em situação de extrema vulnerabilidade social. O povo é o grande tema da obra portinariana”, resume João Portinari.





Parlamentares recém-eleitos concluem curso de gestão oferecido pelo RenovaBR e Insper

Parlamentares recém-eleitos no curso do RenovaBR com o Insper Foto: RenovaBR/Divulgação

Sergio e Rosângela Moro (União Brasil), Deltan Dallagnol (Podemos), Camila Jara (PT), Marina Helou (Rede), Carlos Lula (PSB) são alguns dos mais de 50 parlamentares recém-eleitos que participaram do curso de Gestão Estratégica de Mandato oferecido pelo RenovaBR em parceria com o Insper na capital paulista.

O curso teve carga horária de 40 horas – com disciplinas ministradas por especialistas como o cientista político Carlos Melo, o economista Marcos Lisboa e o ex-ministro da Fazenda e ex-embaixador do Brasil em Washington, Rubens Ricupero ( à frente na foto). Participam políticos de diversos partidos.





Direto do ‘O.Predinho’ para o Edifício Lutetia

Ana Berganton, Beatriz Lindenberg e Marina Schroeder dividem o Ateliê C.alma localizado no O.Predinho, em Pinheiros – lugar que é ocupado por mais oito ateliês de artistas mulheres. Agora, o trio participa da exposição coletiva Coisas Tão Díspares Juntas Pelo Nome, que acontece no Edifício Lutetia, neste sábado, na Praça Patriarca, 78 – residências artísticas da FAAP.

Bloco de notas

INVESTIMENTO. O Governo de SP vai oferecer apoio comercial para mais de 100 empresas de pequeno e médio porte, de qualquer setor, interessadas em exportar ou captar investimento estrangeiro. Elas serão atendidas virtualmente por consultores dos escritórios da InvestSP em Nova York, Munique, Dubai e Xangai.

NO TOMIE OHTAKE. A exposição Centelhas em Movimento com 190 obras da Coleção Igor Queiroz Barroso será inaugurada na quinta-feira, 15, no Instituto Tomie Ohtake. Há obras de Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi e Lygia Pape.

Continua após a publicidade

DAIANE. A Maria Farinha Filmes desenvolve um projeto audiovisual sobre a vida da ginasta olímpica Daiane dos Santos