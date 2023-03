Jorge Ben Jor vai se apresentar no festival de música Turá, em junho

Jorge Ben Jor é mais uma atração confirmada para a segunda edição do Turá, marcado para os dias 24 e 25 de junho, na área externa do Auditório Ibirapuera, no Parque Ibirapuera. O cantor vai se apresentar no sábado (24).

O cantor Jorge Ben Jor em apresentação no Roskilde Festival, na Dinamarca Foto: RITZAU SCANPIX / REUTERS

O evento já tem a presença confirmada de Zeca Pagodinho, Margareth Menezes, Gilberto Gil & Família e Joelma, que convidarão outros artistas para participações em seus shows. As vendas de entradas individuais começam no dia 1º pelo site da Tickets For Fun e na bilheteria oficial no Teatro Renault.

A primeira edição recebeu nomes como Emicida, Paulinho da Viola, o duo BABY e BaianaSystem.