Jovem documentarista revive o caso ‘Escola Base’

Eliane Scardovelli, de 37 anos, dirigiu o documentário “Escola Base” – que estreou no Globoplay, ontem. No filme, o repórter Valmir Salaro, que foi o primeiro a divulgar a história, reencontra vítimas e revive esse emblemático caso do jornalismo brasileiro. “Tivemos que mergulhar na personalidade do Valmir. O peso que ele carregou por quase três décadas desembocou nesse filme. Foi difícil tocar numa ferida tão profunda e mal cicatrizada. Mas ele enfrentou com coragem”, diz Eliane – que compartilha a direção com Caio Cavechini. Em 1994, donos de uma escola na Aclimação, em SP, foram acusados de abuso sexual contras crianças de quatro anos. Posteriormente, as investigações mostraram que eles eram inocentes.

Eliane Scardovelli, diretora do filme Escola Base - um repórter enfrenta o passado Foto: Arquivo Pessoal

Piloto de F1 em festa no Jardim Guedala

A relojoaria suíça IWC organizou um evento privado em parceria com a joalheria Frattina na casa da família Velloso no Jardim Guedala, na última quarta-feira. Os convidados se juntaram ao piloto de Fórmula 1 George Russell (que também é embaixador da relojoaria). O evento foi realizado no casarão que pertence à família paulista há mais de 40 anos e foi redesenhado pelo arquiteto Guilherme Torres, combinando o design minimalista com obras de arte moderna. Russell corre pela equipe Mercedes – a mesma do sete vezes campeão Lewis Hamilton.

O ROSTO DA VODCA. O ator Daniel Craig, sucesso na pele de James Bond, é o novo rosto da campanha mundial da vodca Belvedere. A campanha foi dirigida pelo cineasta vencedor do Oscar Taika Waititi.

IMÓVEIS VALORIZADOS. Os bairros Jardim Europa, Jardim América e Vila Nova Conceição são os que possuem as casas com o metro quadrado mais valorizados da cidade. Já Planalto Paulista, Vila Mariana e Ipiranga são os que possuem a maior oferta desses imóveis à venda. O estudo foi realizado pelo Loft Dados.

IMÓVEIS 2. O metro quadrado anunciado no Jardim Europa ficou em R$ 21.053, enquanto que no Jardim América foi de R$ 20.313 e de R$ 17.964 na Vila Nova Conceição. O valor mediano na cidade é de R$ 5.200. O levantamento é de outubro.

PERFORMANCE. Uma performance do dançarino amazonense Odacy Oliveira no alto de árvores localizadas em frente ao Sesc Pinheiros receberá o público antes do início das sessões do espetáculo Amazonias – ver a mata que te vê (um manifesto poético), que estreia dia 25 de novembro, no Teatro Paulo Autran. Também participam do espetáculo as atrizes convidadas Sandra Nanayna, Jana Figarella e Palomaris.