L’ Avenue, restaurante icônico de Paris, terá filial em SP; veja como será

O L’Avenue, atração turística e gastronômica de Paris, será inaugurado no piso térreo do Shopping Cidade Jardim, no início de maio de 2023. Depois de alguns anos de espera, o restaurante chega em São Paulo pelos braços da JHSF. A novidade promete repetir o sucesso do original – localizado em uma esquina da Avenue Montaigne, na Cidade Luz. Um time de atendimento e gastronomia já está em Paris para uma temporada de imersão na casa. Esta é a segunda filial do restaurante no mundo, a primeira foi aberta dentro da Saks, em Nova York.

O restaurante L' Avenue, em Paris Foto: DIVULGAÇÃO

“Estamos muito felizes em trazer um restaurante tão querido como o L’ Avenue. Uma nova opção de gastronomia que terá pratos da culinária francesa, um ambiente muito especial, parecido com o de Paris”, disse. “Teremos uma das chefes de atendimento, vinda diretamente da capital francesa, e que já é parte do time L’avenue há muitos anos”, completou Robert Harley, CEO da JHSF Malls.