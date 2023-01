Cães de São Paulo: Veja fotos e histórias de amor, resgate e adoção dos ‘doguinhos’ do Minhocão

Aos domingos, São Paulo mostra sua cara no Minhocão. É uma profusão de gente que nasceu aqui, gente que veio de longe, gente que está só de passagem, gente correndo, pedalando e até, eventualmente, de olho no seu celular.

Mas aquilo que você mais vai encontrar por lá é gente passeando com cachorro. Por isso, o fotógrafo Tiago Queiroz, inspirado em um famoso ensaio do fotógrafo francês Elliott Erwitt, resolveu capturar o espírito do cachorro paulistano.

Cookie passeando na cestinha da bicicleta de seu tutor. FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO

No Minhocão, encontramos um husky siberiano batizado de Habib; um yorkshire ciclista; um lulu da pomerânia de rabo azul, um vira-lata chamado de Manoel, em homenagem ao poeta Manoel de Barros, e muitos outros. Mas, principalmente, ouvimos os seus donos contando histórias de adoção, de resgates e repetindo coisas como “ele é tudo para mim”, " ele é como um filho” e outras declarações de carinho e amor.

“A Amora perdeu o dono recentemente. Ele passeava com ela pelo Minhocão. Acho que ela ainda está um pouco triste e com saudade”, disse a costureira Selma Ferreira dos Santos, 55 anos. “O Habibi é como um filho pra mim. A gente é muito próximo, ele é a minha companhia”, falou o mecânico José Mimi.

“Ganhei o Cookie de aniversário. A gente se dá super bem. É meu melhor amigo”, confessa o modelo João Lucas, 25 anos. “O Tuco foi resgatado por uma ONG em Parelheiros. Ele é tudo pra mim”, comentou a massoterapeuta DanieleBocuto, 27 anos.

Na década de 1980, as rádios tocavam uma música que dizia: “em São Paulo (ôôô...), o meu dono é a solidão”. Não tem jeito. Cidade grande é assim mesmo... Mas, apesar dos pesares, no ano em que São Paulo comemora seus 469 anos, estamos nos sentindo menos sozinhos.

Latidos para comemorar o aniversário de São Paulo + 7

Assista ao vídeo feito no Minhocão:

Se você viu o Tito por aí, entre em contato

Perto do Minhocão, um cartaz chamou atenção desta coluna. O vira-lata Tito está desaparecido desde o último dia 18. Os tutores Alex e Vânia estão espalhando mensagens por toda a região. A informação mais recente é o relato de três pessoas que garantem terem visto um cachorro igual ao Tito com uma senhora – nas proximidades do Metrô Marechal e do próprio elevado. O último levantamento do Instituto Pet Brasil aponta que 4 milhões de animais do País vivem em condição de vulnerabilidade. Entre esses número estão os cães e gatos que um dia se perderam e ainda não conseguiram retornar às suas famílias.

SAO PAULO CADERNO 2 23/01/2023 DIRETO DA FONTE Cachorro Tito está perdido FOTO ALEX VANIA Foto: ESTADAO / undefined

Bloco de Notas

CENSO CANINO. De acordo com o último censo do Instituto Pet Brasil, o País tem cerca de 58,1 milhões de cães. O estado que concentra mais cães é São Paulo – com 25% do total (é razoável imaginar que a cidade represente uma boa fatia deste dado).

