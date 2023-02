Lembra deles? A banda australiana Hoodoo Gurus, ícone da surf music, vem ao Brasil em abril

Quem foi adolescente nos anos 90 vai lembrar da banda australiana Hoodoo Gurus. Ícone da surf music, o grupo vem ao Brasil em abril. Depois de 25 anos, eles irão sair em turnê para promover o álbum Chariots of the Gods. No País, eles se apresentam em cinco cidades: São Paulo (12/4 no Vibra SP), Porto Alegre (13/4 no Auditório Araújo Vianna), Rio de Janeiro (14/4 no Qualistage), Curitiba (15/4 no White Hall Jockey Eventos) e Florianópolis (19/4 no John Bull Floripa).

Hoodoo Gurus vem ao Brasil em abril Foto: christopher ferguson

Qualquer equipamento de surf doado vai valer meia entrada, ou seja, dará direito a 50% de desconto no ingresso. “Pode ser uma cordinha, uma roupa de borracha ou até uma prancha”, explica o empresário Ricardo Chantilly, responsável pela vinda do Hoodoo Gurus ao Brasil, assim como fez na década de 90, quando trouxe também os australianos Men at Work, Midnight Oil e Spy Vs Spy. “Criamos o Surfista Solidário, como intitulamos o ingresso, em parceria com a Confederação Brasileira de Surfe, para presentear os surfistas com a oportunidade de estarem com seus ídolos novamente”, ressalta o executivo.

Outra novidade diz respeito aos convidados especiais das apresentações nas duas cidades. Alunos da Associação de Surfe da Grande São Paulo e Associação de Surfe da Rocinha estarão na plateia para assistir a nova performance do Hoodoo Gurus. As duas entidades também receberão as doações dos acessórios de surfe que serão arrecadados.

Em tempo: a nova turnê também celebra os 40 anos da banda, que acumula na bagagem hits como Come Anytime e 1000 Miles Away. Ouçam os hits: