Lembra do Cléééston? TikTok vai transmitir jogos comemorativos dos 25 anos do ‘Rockgol’

Como diria o humorista Paulo Bonfá, a ideia de reunir músicos, influenciadores e artistas em geral para disputar partidas comemorativas pelos 25 anos do Rockgol é algo “totalmente excelente”. Quem viveu os tempos áureos da MTV vai se lembrar do programa (apresentado por Bonfá e Marco Bianchi entre 1997 e 2010), que revelou “craques” do futebol como Supla, o goleiro Cléééston, Nasi, e Tiozão do Churrasco.

No próximo dia 4 de fevereiro, o “Rockgol no TikTok” vai ao ar às 16h, no perfil @rockgol25. Será uma live com cinco partidas consecutivas, em formato de jogo-exibição, com times criados especialmente para a ocasião.

Paulo Bonfá e Marco Bianchi comemoram os 25 anos do Rockgol. Foto Divulgação

Além dos já citados personagens clássicos, estarão presentes nomes como Djonga, Vitor Kley, Di Ferrero, Nathalia Arcuri, Rafael Portugal, Marco Luque, Dan Stulbach e os grupos de humor Hermes & Renato, Choque de Cultura e Barbixas. O local dos jogos será mantido em sigilo pela organização para não criar uma possível aglomeração de fãs e curiosos.

“Será a nossa ‘last dance’. Vou rever pessoas que não vejo há 10 anos. Os músicos gostavam do Rockgol porque era um ambiente ótimo, algo fora do trabalho. De lá saíram muitas amizades e até parcerias musicais”, disse Bonfá.

No dia 4 também será promovido um leilão beneficente com camisas autografadas e outros objetos dos participantes do evento. Todo o valor da venda será revertido para o Instituto Gerando Falcões. As comemorações continuam com uma exposição sobre que segue em cartaz no Museu do Futebol até o dia 28 de fevereiro.